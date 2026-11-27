Rockstar Games ha ingaggiato un vero team di esperti in corse per elaborare il modello di guida di GTA 6, compreso anche un "pro" di Gran Turismo come consulente e i risultati sono stati decisamente positivi, considerando il salto qualitativo fatto dal nuovo capitolo in questo elemento.

In base a quanto riferito da GT Planet, sembra che a collaborare all'elaborazione del sistema di guida in GTA 6 ci sia stato Lewis Bentley, che è stato finalista delle World Series di Gran Turismo nel 2018, il quale sostiene di aver passato gli ultimi tre anni e mezzo a lavorare sul gioco Rockstar Games.

L'affermazione è arrivata dal diretto interessato attraverso un video YouTube che sembra però essere stato cancellato nel frattempo, ma la presenza di Bentley è effettivamente confermata dai crediti del gioco, dove tra le migliaia di nomi è presente in effetti anche il suo.