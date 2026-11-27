Rockstar Games ha ingaggiato un vero team di esperti in corse per elaborare il modello di guida di GTA 6, compreso anche un "pro" di Gran Turismo come consulente e i risultati sono stati decisamente positivi, considerando il salto qualitativo fatto dal nuovo capitolo in questo elemento.
In base a quanto riferito da GT Planet, sembra che a collaborare all'elaborazione del sistema di guida in GTA 6 ci sia stato Lewis Bentley, che è stato finalista delle World Series di Gran Turismo nel 2018, il quale sostiene di aver passato gli ultimi tre anni e mezzo a lavorare sul gioco Rockstar Games.
L'affermazione è arrivata dal diretto interessato attraverso un video YouTube che sembra però essere stato cancellato nel frattempo, ma la presenza di Bentley è effettivamente confermata dai crediti del gioco, dove tra le migliaia di nomi è presente in effetti anche il suo.
Un team dedicato alla fisica, composto da piloti
L'ex-finalista del torneo ufficiale di Gran Turismo avrebbe dunque passato una notevole quantità di tempo con il team dedicato in particolare alla gestione della fisica dei veicoli, cercando di trovare la migliore formula per restituire una sensazione ottimale di guida.
Non è peraltro l'unico nel team ad aver preso parte a corse reali, considerando che anche altri responsabili del team dedicato alla fisica dei veicoli hanno esperienza nell'ambito.
Ben Lyons, Markus Low e Dale Lomas, tutti facenti parte di tale sezione dello studio, hanno preso parte alla 24 ore di Nürburgring quattro anni fa a bordo di una BMW 3 Series e hanno anche vinto nella loro categoria, con Lyons che ricopre il ruolo di Technical Director sul fronte della fisica.
Questa esperienza si riflette in GTA 6 in un modello di guida effettivamente più avanzato rispetto a quello visto in precedenza, decisamente più profondo rispetto a GTA 5.
La guida ha fatto passi da gigante
Il sistema di guida di GTA 6 rimane fondamentalmente arcade, ovviamente, e accessibile per tutti, ma si nota un grande lavoro svolto anche sul fronte della fisica, per rendere il comportamento delle auto più interessante e credibile.
La maggiore attenzione a questo aspetto risulta chiara anche guardando il diverso comportamento dei tanti veicoli che si possono utilizzare nel gioco, e questo non solo per quanto riguarda le differenze più evidenti che ci possono essere tra mezzi di categoria completamente diversa.
Anche auto simili più affini tra loro ma caratterizzate da motori o trazione diversa comportano alcune diversità nel comportamento su strada, oltre che variare sensibilmente la guida tra strada e fuoristrada e tutto questo deriva dall'attenzione posta dal team dedicato alla fisica al modello di guida.
Tutto questo può aiutare a spiegare fenomeni come Max Verstappen che ha giocato oltre 40 ore a GTA 6 nei giorni in cui vinceva il Gran Premio di Las Vegas.