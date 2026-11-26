Durissima giornata di lavoro: le cose non sono andate come speravi, il tuo capo ti ha trattato uno schifo anche oggi e il tuo collega fuori di testa ha dato di matto? Nessuna paura: te ne torni a casa, ti prendi una birretta fresca dal frigo, ti accomodi sul divano, via le scarpe, piedi sul tavolino e accendi la console. Quale modo migliore di evadere un po' da questo schifo di realtà? È una scena comune, no? Solo che questa volta sei in GTA 6, il videogioco del momento, e la vita di Jason Duval e Lucia Caminos non è poi così diversa dalla tua. Sì, qualche sparatoria di più, magari una scazzottata di troppo e qualche inseguimento con cui rischiare l'osso del collo. Ma sai una cosa? Quando Jason mette quei piedi sul tavolo (a patto che Lucia non lo veda) e prende il pad in mano, accendendo il suo JoySystem, ogni distanza si attenua. Benché non sia la prima volta che compaiono videogiochi in GTA (in GTA Online erano già presenti diversi arcade con cui divertirsi), nel nuovo titolo di Rockstar la coppia più chiacchierata del momento ha una console sotto lo schermo del salotto (molto simile a PS5 ad essere precisi), dalla quale è possibile giocare a ben tre titoli. Il produttore di Rockstar, Rob Nelson, ha recentemente dichiarato a Kotaku che l'azienda ha un dev team interno al dev team che si occupa solamente di questi videogiochi. Una matrioska di gente che fa videogiochi da inserire nei videogiochi. E questa volta hanno fatto le cose in grande. Tenebrae Lux è una sorta di parodia degli indie alla The Witness In totale sono quattro i giochi che è possibile trovare in GTA 6: tre di questi sono giocabili a casa di Jason e Lucia, poco dopo l'inizio (Tenebrae Lux, Street Trash III: Dezombifier e Time Jackers: Rewind), mentre uno è invece disponibile come cabinato arcade all'interno di alcuni locali, come il Rusty Anchor.

Tenebrae Lux Forse è quello che ha attirato di più l'attenzione, perché è protagonista di un'esilarante scenetta che vede protagonisti Jason e Cal e perché è quantomeno strano trovarsi un videogioco alla Jonathan Blow dentro GTA, non credete? Scritto, diretto, interpretato (ma anche doppiato, ideato, musicato e chi più ne ha più ne metta) dal geniale Johannes Zuch, Tenebrae Lux, rigorosamente in bianco e nero, è la storia di un uomo che viene misteriosamente attratto da un faro all'orizzonte. Il titolo è un puzzle game in prima persona dal ritmo ipnotico, che cita ovviamente il capolavoro The Witness, sia nel suo incedere per gradini, insegnando al videogiocatore un nuovo linguaggio per decifrare il mondo di gioco, sia nel suo essere eccezionalmente criptico. Non ci sono tutorial, non ci sono indicazioni, non ci sono obiettivi. C'è solo la voce dell'immancabile Zuch che bercia sul suo mondo, incomprensibile a tutti tranne che a sé stesso. D'altronde lui si è occupato anche della "cartografia psicologica" del gioco. Qualunque cosa significhi. L'esperienza dura circa un'oretta. La prima parte prevede che si risolvano dei piccoli puzzle "alieni" in cui si spostano dei componenti che devono essere fatti collidere per liberare la scacchiera da ogni forma. Sono semplici e, effettivamente, non entrano mai nel vivo, quindi sono probabilmente messi lì giusto per accompagnare il siparietto di Jason e Cal, che dopo cinque minuti di Tenebrae Lux ne hanno già fin sopra la testa della follia autoriferita di Johannes Zuch. Se però si torna a giocare a questo indie d'autore, ci si rende conto che la vera sfida arriva più avanti, così come le sorprese. Buona parte del gioco avviene qui dentro Subito dopo, infatti, il gioco cambia marcia e diventa una via di mezzo tra il famigerato P.T. di Hideo Kojima, con un loop che viene ripetuto in questa stazione di registrazione, dove ogni iterazione è leggermente diversa dalla precedente, e uno degli anomaly games alla The Exit 8, nei quali bisogna fare attenzione alle differenze tra un piano e l'altro. È molto complesso riuscire a trovare la soluzione desiderata dal videogioco (che va digitata su un telefono a parete che continua a squillare), ed è parzialmente inutile consultare soluzioni online, dal momento che la sequenza di anomalie è casuale. Vale la pena perderci la testa sopra o meglio dedicarsi a qualcosa di "meno poetico", per citare Cal? Be', il finale è un'apoteosi di spocchia che non finisce mai ed è molto divertente, ma rischiate di diventare matti nel risolverlo.

Street Trash III: Dezombifier Cosa c'è di meglio di un simil Vampire Survivors nel quale si interpreta un redneck che spara a degli zombie? Un sacco di cose, ma comunque Street Trash III: Dezombifier è divertentissimo. E infatti è il videogioco che Cal e Jason scelgono per passare il resto della serata tra amici. In questo videogioco si hanno due obiettivi: il primo è quello di sopravvivere a un'ondata di zombie apparentemente infinita; il secondo è quello di ritrovare sei ingranaggi che servono per aggiustare l'ascensore e darsela a gambe. Perché per la città è troppo tardi e sta per essere nuclearizzata. Nessuno dei due compiti, però, è semplice. I mostri sembrano non finire mai, continuano a riversarsi fuori dai palazzi nelle strade, cadono a terra e si rialzano e soprattutto mutano, diventando sempre più pericolosi, veloci e letali. Per fortuna, anche il nostro personaggio acquista sempre più armi e capacità. C'è infatti una bella barra dell'esperienza che si riempie a ogni uccisione oppure raccogliendo dei boost d'esperienza e, una volta passati di livello, possiamo scegliere di migliorare una delle sue caratteristiche: cadenza di fuoco, danni critici, rigenerazione della salute e via dicendo. Dezombifier è il classico "ancora una partita e poi smetto" Il gioco è più complesso di così, perché se sulla carta trovare gli ingranaggi sembra facile, poi sul campo è tutto un altro paio di maniche: intanto perché la loro posizione cambia di partita in partita e poi perché per recuperare l'ultimo bisogna tirare giù un bestione che sembra non voler subire alcun danno. I 18 minuti a disposizione non vi basteranno e dovrete invece contare sulla dinamica da roguelike del videogioco per diventare sempre più forti, partita dopo partita. Avanzando di livello, infatti, occasionalmente si sbloccano nuovi superpoteri da aggiungere al pool di talenti selezionabili dal nostro eroe. Mitragliatori pesanti, la possibilità di tornare in vita una volta e altre chicche che renderanno le partite successive sempre più agguerrite. Il loop di gameplay è quantomeno ipnotico: Street Trash III: Dezombifier è il tipico videogioco da "ancora una partita e poi spengo" e funziona alla grande.

Time Jackers: Rewind Un po' Robocop, un po' Blade Runner, un po' (molto) Hotline Miami. D'altronde il posto è quello giusto, anche se le vibrazioni di questo sci-fi iperviolento e iperfrenetico sono diverse dagli splendidi tramonti sulle Keys che è possibile vedere affacciati dal terrazzo di casa Duval. Qui, citando il protagonista, niente cielo sgombro: solo neon e nichilismo. Time Jackers: Rewind è la storia di questo militare la cui squadra è stata decimata in seguito a un'imboscata della Domini Corp. E allora, per evitare che questa super azienda possa fare il bello e il cattivo tempo sul presente, non resta che viaggiare indietro nel tempo e impedire che diventi così potente. Così, il nostro protagonista viene potenziato da un nuovo alleato, chiamato Capitan Crono, e viene spedito al 2055, dove, armato di fucile, si fa strada eliminando ogni avversario fino a raggiungere il cuore della corporazione e spegnere la sua ascesa sul nascere. Time Jackers è un Hotline Miami cyberpunk Visuale a volo d'uccello, musica elettronica sparata nelle orecchie, un ritmo forsennato e della sana iperviolenza. Non c'è tempo per pensare in Time Jackers, perché il tempo è la risorsa più preziosa che hai a disposizione. Il nostro eroe può incassare una certa quantità di colpi ed è super resistente e super forte, ma la sua vita è legata alla sua riserva di energia crono, che cala ogni secondo della partita. Ha solo due modi per restare in vita: fare a fette i suoi nemici e raccogliere il crono che lasciano cadere, oppure trovare una delle camere che fungono da checkpoint e che rimpinguano la sua riserva d'energia. Così ci si infila in questi tuguri labirintici, sfoltendo le linee nemiche e passando tra palazzi diroccati e laboratori iperfuturistici, seminando morte. Il videogioco è divertente e i commenti del protagonista sono super spassosi. Peccato che spesso non sia chiaro il percorso da seguire e che perdere tempo per cercare di decifrare ingressi e uscite dalle stanze significhi spesso rimetterci le penne, dal momento che la riserva di crono si esaurisce in fretta. Solo neon e nichilismo Anche la mira modello twin stick shooter a volte sembra non agganciare bene gli avversari e porta inevitabilmente alla frustrazione. Tutto sommato, però, Time Jackers: Rewind è un'oretta furiosa che ti pompa nelle vene tanto quanto la sua colonna sonora.