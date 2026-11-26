Se volete pattugliare i quartieri di Gotham City nei panni dei giovani eredi del Cavaliere Oscuro, su Instant Gaming potete recuperare Gotham Knights per PC (Steam) a poco più di tre euro e mezzo . A fronte di un prezzo di listino ufficiale di 60 euro, lo store applica a catalogo un taglio del 95%, esponendo una base netta di 2,89 euro. Calcolando l'IVA al 22%, la cifra richiesta per completare l'acquisto si fissa a 3,53 euro, importo che corrisponde a uno sconto effettivo del 94% e vi garantisce un risparmio reale di 56,47 euro. Potete procedere subito all'acquisto della chiave da riscattare su Steam cliccando qui oppure utilizzando il box dedicato.

Quattro eroi giocabili, pattuglie notturne e la Corte dei Gufi su Steam

Sviluppato da WB Games Montréal, il titolo prende il via dopo la morte di Batman, un evento che lascia la città nel caos e costringe Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin a raccogliere l'eredità del loro mentore per ristabilire l'ordine. Nel corso dell'indagine principale, la squadra si ritrova ad affrontare storici avversari come Mr. Freeze, Harley Quinn e Clayface, fino a scontrarsi con la misteriosa Corte dei Gufi, un'organizzazione segreta che controlla nell'ombra le sorti di Gotham da secoli.

Sul piano del gameplay, Gotham Knights propone un action RPG a mondo aperto ambientato in una metropoli suddivisa in cinque grandi distretti interconnessi, esplorabili in sella alla Batcycle oppure sfruttando le abilità di movimento acrobatiche e sovrannaturali di ciascun vigilante. Ogni notte di pattuglia permette di sventare crimini dinamici, raccogliere indizi per sbloccare missioni secondarie e potenziare equipaggiamento e alberi delle abilità al campanile della Belfry, scegliendo tra la precisione marziale di Nightwing, le capacità di hacking di Batgirl, le armi a distanza di Cappuccio Rosso e le tecniche furtive di Robin.

L'offerta riguarda la Standard Edition, affrontabile interamente in solitaria oppure in modalità cooperativa online a due giocatori per la campagna principale, oltre a includere l'aggiornamento gratuito Assalto Eroico pensato per gruppi fino a quattro partecipanti. Attivando il codice su Steam, il gioco si associa al vostro account, garantendo il doppiaggio e i sottotitoli completi in italiano, i salvataggi su cloud, il tracciamento degli obiettivi della piattaforma Valve e la piena compatibilità sia con controller sia con mouse e tastiera.