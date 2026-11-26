L'editore Deep Silver e lo studio di sviluppo KING Art Games hanno pubblicato su Steam la Warhammer 40,000: Dawn of War IV - Painter Demo , che le due società descrivono come lo strumento di personalizzazione più potente nella storia della serie. La demo è gratuita e permette di intervenire sulle unità di tutte e quattro le fazioni del gioco e di costruire stili originali per i propri eserciti. Le creazioni possono essere salvate, condivise e importate direttamente nel gioco completo, in uscita il 3 dicembre.

Advanced Painter

Il cuore dell'iniziativa è l'Advanced Painter, che porta nel digitale lo spirito della personalizzazione tipica del gioco da tavolo, senza bisogno di alcun primer. Per la prima volta nella storia del franchise in ambito videoludico è possibile modificare armature ed equipaggiamento pezzo per pezzo, regolando colori, materiali, decalcomanie e segni di usura. La gran parte delle unità è composta da 100-200 parti singole, ciascuna personalizzabile, il che garantisce un controllo creativo davvero amplissimo.

Per chi preferisce procedere più rapidamente, o semplicemente non ama molto questi aspetti, sono disponibili decine di preset ufficiali da usare come punto di partenza, oppure è possibile crearne di propri e applicarli a un intero esercito con pochi clic. Le opzioni spaziano dalle armature atomiche metalliche e immacolate, su cui si riflette la luce dell'Imperatore, ai graffi e alle abrasioni che raccontano le vittorie conquistate sul campo di battaglia.

Gli sviluppatori invitano tutti i giocatori interessati a scaricare la demo, condividere i propri lavori con la community e prepararsi alla guerra. Warhammer 40,000: Dawn of War IV uscirà il 3 dicembre 2026, mentre chi sceglie la Commander Edition potrà iniziare a giocare con tre giorni di anticipo, dal 30 novembre. Entrambe le edizioni sono già prenotabili con uno sconto del 10%. Se vi interessa saperne di più sul gioco, leggete il nostro provato, in cui vi raccontiamo cosa vi aspetta.

Se vi interessa, potete scaricare la demo Painter dalla pagina Steam di Warhammer 40.000: Dawn of War IV.