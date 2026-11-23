King Art e Deep Silver hanno pubblicato un nuovo trailer di Warhammer 40.000: Dawn of War 4, dedicato in particolare alla Commander Edition e contenente anche una panoramica sui DLC post-lancio previsti per il nuovo strategico in tempo reale.

Gli sviluppatori continuano a dimostrare una notevole aderenza ai principi e alla lore del franchise, e anche i nuovi contenuti mostrati nel trailer riportato qui sotto lo confermano, con ulteriori elementi in arrivo dopo il lancio, fissato ora per il 3 dicembre, attraverso i DLC previsti.

Dopo aver visto gli Adeptus Mechanicus e i Necron, andiamo dunque a dare un'occhiata all'edizione speciale Commander e ai contenuti che la caratterizzano rispetto alla standard.