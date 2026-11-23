King Art e Deep Silver hanno pubblicato un nuovo trailer di Warhammer 40.000: Dawn of War 4, dedicato in particolare alla Commander Edition e contenente anche una panoramica sui DLC post-lancio previsti per il nuovo strategico in tempo reale.
Gli sviluppatori continuano a dimostrare una notevole aderenza ai principi e alla lore del franchise, e anche i nuovi contenuti mostrati nel trailer riportato qui sotto lo confermano, con ulteriori elementi in arrivo dopo il lancio, fissato ora per il 3 dicembre, attraverso i DLC previsti.
Dopo aver visto gli Adeptus Mechanicus e i Necron, andiamo dunque a dare un'occhiata all'edizione speciale Commander e ai contenuti che la caratterizzano rispetto alla standard.
I contenuti speciali
Come mostrato anche nel trailer riportato qui sotto, la Commander Edition di Warhammer 40.000: Dawn of War 4 è arricchita da vari contenuti aggiuntivi previsti arrivare al lancio e nei giorni successivi.
Tra questi troviamo la colonna sonora digitale e un accesso anticipato di tre giorni al gioco come elementi disponibili da subito, oltre a DLC previsti invece dopo l'uscita fissata per il 3 dicembre.
Vediamo in particolare il DLC Aftermath, annunciato già in precedenza, il quale sembra essere collegato a Vashtorr the Arkifane, un'aggiunta relativamente nuova all'universo di Warhammer 40.000 ma che si è subito rivelata molto apprezzata dai fan.
Vashtorr the Arkifane
Il personaggio di Vashtorr ha riscosso grande successo sin dalla sua introduzione nel 2023, all'interno della campagna "Arks of Omen" del gioco da tavolo dove ha ricoperto un ruolo centrale nell'arco narrativo che collegava la decima e l'undicesima edizione del gioco.
Da allora è stato introdotto anche in vari titoli della serie videoludica come Warhammer 40.000: Boltgun 2 in cui interpreta il ruolo del villain principale.
Nel frattempo, sono stati svelati i requisiti PC del gioco, che si è anche mostrato di recente in un trailer di nove minuti dedicato alle quattro fazioni presenti.