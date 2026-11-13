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Svelati i requisiti PC di Warhammer 40.000: Dawn of War 4: servono fino a 32 GB di RAM

King Art Games ha pubblicato i requisiti di sistema ufficiali di Warhammer 40.000: Dawn of War 4, mostrando le configurazioni hardware necessarie per affrontare il nuovo capitolo della serie strategica.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   13/11/2026
uno dei personaggi di Warhammer 40.000: Dawn of War IV
Warhammer 40.000: Dawn of War IV
Warhammer 40.000: Dawn of War IV
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In vista dell'uscita di Warhammer 40.000: Dawn of War 4, fissata per il 3 dicembre, gli sviluppatori hanno condiviso le specifiche tecniche ufficiali della versione PC, distinguendo tra requisiti minimi e consigliati. Il team ha inoltre confermato che il gioco sarà disponibile su NVIDIA GeForce NOW, il servizio di cloud gaming che permette di eseguire in streaming i titoli supportati presenti nella propria libreria Steam.

I requisiti minimi e consigliati

Per quanto riguarda i requisiti hardware, la configurazione minima richiede un processore Intel Core i5-10600K oppure AMD Ryzen 5 2600X, accompagnato da una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1660 o AMD Radeon RX 5700 con almeno 6 GB di memoria video. Sono necessari inoltre 16 GB di RAM, Windows 11 e 125 GB di spazio disponibile su un SSD.

I requisiti di sistema
I requisiti di sistema

La configurazione consigliata prevede invece un processore Intel Core i7-12700 oppure AMD Ryzen 5 7600X, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti o AMD Radeon RX 9060 con almeno 8 GB di VRAM e 32 GB di RAM. Anche in questo caso il sistema operativo richiesto è Windows 11, mentre lo spazio di archiviazione rimane di 125 GB, con la differenza che viene specificato l'utilizzo di un SSD NVMe.

Warhammer 40.000: Dawn of War IV potrebbe spakkare tutto Warhammer 40.000: Dawn of War IV potrebbe spakkare tutto

Gli sviluppatori hanno anche risposto ad alcune domande della community riguardo alla compatibilità con sistemi operativi differenti. Dawn of War 4 può funzionare anche su Windows 10, nonostante Microsoft abbia terminato il supporto ufficiale al sistema operativo e gli sviluppatori abbiano quindi scelto di indicare Windows 11 come requisito. Chi è riuscito a giocare durante la beta a numero chiuso dovrebbe poter utilizzare anche la versione completa. Sono arrivate inoltre segnalazioni positive da parte di utenti Linux, ma nessuno dei due sistemi viene ufficialmente supportato e non è possibile garantire la compatibilità con gli aggiornamenti futuri.

Infine, i 32 GB di RAM consigliati non sono indispensabili per giocare: il requisito minimo rimane di 16 GB che garantiscono ottime prestazioni. La quantità superiore è suggerita per garantire maggiore margine alle applicazioni in background e ai processi del sistema, offrendo un'esperienza complessivamente più fluida.

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