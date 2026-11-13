Svelati i requisiti PC di Warhammer 40.000: Dawn of War 4: servono fino a 32 GB di RAM

In vista dell'uscita di Warhammer 40.000: Dawn of War 4 , fissata per il 3 dicembre, gli sviluppatori hanno condiviso le specifiche tecniche ufficiali della versione PC , distinguendo tra requisiti minimi e consigliati. Il team ha inoltre confermato che il gioco sarà disponibile su NVIDIA GeForce NOW , il servizio di cloud gaming che permette di eseguire in streaming i titoli supportati presenti nella propria libreria Steam.

I requisiti minimi e consigliati

Per quanto riguarda i requisiti hardware, la configurazione minima richiede un processore Intel Core i5-10600K oppure AMD Ryzen 5 2600X, accompagnato da una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1660 o AMD Radeon RX 5700 con almeno 6 GB di memoria video. Sono necessari inoltre 16 GB di RAM, Windows 11 e 125 GB di spazio disponibile su un SSD.

I requisiti di sistema

La configurazione consigliata prevede invece un processore Intel Core i7-12700 oppure AMD Ryzen 5 7600X, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti o AMD Radeon RX 9060 con almeno 8 GB di VRAM e 32 GB di RAM. Anche in questo caso il sistema operativo richiesto è Windows 11, mentre lo spazio di archiviazione rimane di 125 GB, con la differenza che viene specificato l'utilizzo di un SSD NVMe.

Gli sviluppatori hanno anche risposto ad alcune domande della community riguardo alla compatibilità con sistemi operativi differenti. Dawn of War 4 può funzionare anche su Windows 10, nonostante Microsoft abbia terminato il supporto ufficiale al sistema operativo e gli sviluppatori abbiano quindi scelto di indicare Windows 11 come requisito. Chi è riuscito a giocare durante la beta a numero chiuso dovrebbe poter utilizzare anche la versione completa. Sono arrivate inoltre segnalazioni positive da parte di utenti Linux, ma nessuno dei due sistemi viene ufficialmente supportato e non è possibile garantire la compatibilità con gli aggiornamenti futuri.

Infine, i 32 GB di RAM consigliati non sono indispensabili per giocare: il requisito minimo rimane di 16 GB che garantiscono ottime prestazioni. La quantità superiore è suggerita per garantire maggiore margine alle applicazioni in background e ai processi del sistema, offrendo un'esperienza complessivamente più fluida.