Macca & Friends è una serie animata visibile dentro GTA 6, ambientata a Leonida

Il mondo di Grand Theft Auto VI proporrà moltissimi contenuti mirati a far sentire vivo il suo mondo, che vanno oltre le missioni principali e le normali attività disponibili per i giocatori. Rockstar Games ha infatti presentato Macca & Friends , una serie animata che farà parte dell'universo di gioco e della programmazione televisiva presente nel nuovo capitolo della saga.

Una serie completa

Lo studio ha pubblicato un breve teaser trailer dedicato alla produzione, offrendo un primo assaggio dei suoi protagonisti e dell'ambientazione. Al centro degli episodi ci saranno Macca, un alligatore, e i suoi amici, impegnati in una serie di avventure attraverso le zone paludose di Leonida, lo stato immaginario nel quale si svolgeranno gli eventi di GTA 6.

Al momento Rockstar non ha fornito ulteriori dettagli sulla serie, né ha specificato quanto spazio occuperà all'interno del gioco o se saranno disponibili diversi episodi da guardare. La presentazione conferma comunque l'intenzione di arricchire il più possibile il mondo virtuale.

La presenza di programmi televisivi, pubblicità, trasmissioni radiofoniche e altri contenuti fittizi non è una novità per la serie, ma con GTA 6 il passo in avanti pare che sarà decisivo. Questi elementi non rappresentano soltanto un modo per rendere più credibile l'ambientazione, ma permettono anche a Rockstar di inserire riferimenti satirici alla cultura popolare e alla società contemporanea. Macca & Friends sembra inserirsi proprio in questa tradizione, proponendo una produzione animata ambientata nelle paludi di Leonida.

Grand Theft Auto VI è atteso il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X e S, ma sarà giocabile anche in cloud su Xbox One.