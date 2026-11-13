God of War Sons of Sparta annunciato per PS4, con due nuove modalità gratuite

È ufficiale: God of War Sons of Sparta uscirà anche su PlayStation 4. Sony Interactive Entertainment, insieme agli sviluppatori di Mega Cat Studios e Santa Monica Studio, ha annunciato che la versione per la precedente console PlayStation sarà disponibile dal 16 novembre 2026. Nella stessa giornata verrà pubblicato anche un aggiornamento gratuito per la versione PlayStation 5, che introdurrà due nuove modalità.

Originariamente pubblicato su PlayStation 5 il 12 febbraio 2026, Sons of Sparta è uno spin-off d'azione a scorrimento laterale che racconta un capitolo inedito della giovinezza di Kratos. La storia è ambientata durante gli anni del duro addestramento spartano, quando il futuro dio della guerra era ancora un giovane soldato e affrontava le prove insieme al fratello Deimos. God of War Sons of Sparta è un action 2D L'avventura prende avvio dalla scomparsa di un compagno di addestramento. I due fratelli decidono di mettersi sulle sue tracce, intraprendendo un viaggio che li porterà ad affrontare numerosi pericoli e a mettere alla prova le proprie capacità. Il gameplay alterna combattimenti, enigmi ambientali, nemici conosciuti e inediti e scontri con boss ispirati alla mitologia greca.