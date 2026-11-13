God of War Sons of Sparta annunciato per PS4, con due nuove modalità gratuite

È ufficiale: God of War Sons of Sparta uscirà anche su PlayStation 4. Sony Interactive Entertainment, insieme agli sviluppatori di Mega Cat Studios e Santa Monica Studio, ha annunciato che la versione per la precedente console PlayStation sarà disponibile dal 16 novembre 2026. Nella stessa giornata verrà pubblicato anche un aggiornamento gratuito per la versione PlayStation 5, che introdurrà due nuove modalità.
Originariamente pubblicato su PlayStation 5 il 12 febbraio 2026, Sons of Sparta è uno spin-off d'azione a scorrimento laterale che racconta un capitolo inedito della giovinezza di Kratos. La storia è ambientata durante gli anni del duro addestramento spartano, quando il futuro dio della guerra era ancora un giovane soldato e affrontava le prove insieme al fratello Deimos.
L'avventura prende avvio dalla scomparsa di un compagno di addestramento. I due fratelli decidono di mettersi sulle sue tracce, intraprendendo un viaggio che li porterà ad affrontare numerosi pericoli e a mettere alla prova le proprie capacità. Il gameplay alterna combattimenti, enigmi ambientali, nemici conosciuti e inediti e scontri con boss ispirati alla mitologia greca.
Le due nuove modalità
L'aggiornamento gratuito del 16 novembre aggiungerà due modalità selezionabili all'inizio di una nuova partita, associandole a uno specifico slot di salvataggio. Una volta scelta, non sarà possibile modificare la modalità assegnata a quel salvataggio.
La prima è Hermes Mode, pensata per chi ama completare i giochi nel minor tempo possibile. Introduce strumenti dedicati allo speedrunning, tra cui un cronometro con rilevamento dei tempi intermedi e una classifica persistente. Sarà accessibile dopo aver terminato il gioco almeno una volta, oppure inserendo una specifica combinazione di tasti nel menu iniziale.
La seconda novità è Erebus Mode, una variante hardcore nella quale sia Kratos sia i suoi avversari possono essere sconfitti con un singolo colpo. Una scelta che trasforma gli scontri in prove di precisione e attenzione, nelle quali ogni errore può risultare fatale.