God of War: Sons of Sparta potrebbe arrivare a sorpresa su un'altra console dopo PS5

Nonostante non sia stato accolto propriamente fra grandi fanfare (o forse proprio per questo), God of War: Sons of Sparta potrebbe arrivare presto anche su un'altra console dopo PS5, con una decisione che giungerebbe alquanto a sorpresa da parte di Sony.
In base quanto riportato dall'account X PlayStation Game Size sembra ci sia la concreta possibilità che God of War: Sons of Sparta possa arrivare anche su PlayStation 4, dopo l'uscita in stile "shadow drop" avvenuta su PS5 durante lo State of Play dello scorso febbraio.
Non c'è nulla di ufficiale al riguardo, ma la fonte in questione trae le sue informazioni attraverso l'analisi del database di PlayStation Store e PSN, dunque il fatto che siano state trovate tracce di tale versione del gioco fa pensare che possa essere in arrivo.
Una conversione fattibile
In effetti, tecnicamente non dovrebbe essere un gran problema il fatto di portare God of War: Sons of Sparta anche su PS4, considerando che la base tecnologica su cui è costruito il gioco sembra poter essere trasportata facilmente anche sulla piattaforma della generazione precedente.
A dire il vero il messaggio è alquanto laconico: "God of War: Sons of Sparta - PS4" si limita a riferire, ma pare alquanto esplicito di quello che è stato scoperto nei meandri della piattaforma online di Sony.
In seguito, in risposta alla domanda diretta sul fatto che il gioco sia effettivamente in arrivo su PS4, l'account X ha riferito semplicemente "sì", per rendere la cosa più chiara, ma senza accompagnarla con altre informazioni come periodi di uscita o altro.
Sebbene sia una conversione totalmente nelle possibilità del team Mega Cat Studios, giunti a questo punto della generazione di PS5 può sembrare strano vedere un titolo considerato first party (o quasi) giungere all'improvviso sulla console precedente a diversi mesi dalla sua uscita iniziale.
Uno spin-off ricerca di nuovo pubblico potenziale?
Considerando l'accoglienza non entusiastica da parte di critica e utenti è possibile che un ampliamento del pubblico potenziale possa risultare positivo per il gioco.
Come spiegato anche nella nostra recensione di God of War: Sons of Sparta, il gioco in questione è uno spin-off della celebre serie di Santa Monica costruito come una sorta di metroidvania con una certa attenzione agli scontri.
Si tratta di un'avventura action-platform in 2D che racconta un capitolo inedito della giovinezza di Kratos, prima di divantare il leggendario Fantasma di Sparta, trasportandoci nell'antica Grecia, durante i duri anni dell'Agoge, il brutale addestramento spartano che il protagonista affronta insieme al fratello Deimos.
Quando un giovane cadetto scompare misteriosamente, i due fratelli si lanciano in un pericoloso viaggio attraverso la Laconia, determinati a ritrovarlo. Tra combattimenti, enigmi ambientali e boss, il gioco rappresenta una digressione decisamente diversa dalla struttura classica della serie.