AMD FSR 4.1 arriva su Xbox Series X|S in maniera ufficiale, con i suoi miglioramenti

Dopo l'annuncio che riportava del prossimo arrivo, è finalmente giunta l'ufficialità sul supporto a AMD FSR 4.1 su Xbox Series X|S, ora disponibile in maniera integrata direttamente nei kit di sviluppo per le console Microsoft, portando a potenziali miglioramenti notevoli.
Si tratta della nuova versione del sistema di upscale con intelligenza artificiale da parte di AMD, che presenta una grande evoluzione rispetto alle versioni precedenti, e che è ora disponibile anche su entrambe le console Microsoft, rientrando queste pienamente nelle caratteristiche dell'architettura RDNA 2 del produttore.
L'FSR 4.1.2 risulta dunque integrato nel kit di sviluppo ufficiale con un recente aggiornamento diffuso proprio in questi giorni, in attesa che gli sviluppatori inizino ad applicarlo su Xbox Series X e Series S.
Supporto integrato nel kit di sviluppo per Xbox
L'annuncio è stato dato da Jason Ronald, responsabile della progettazione di Xbox Series X e Series S, attraverso il messaggio su X che vedete riportato qui sotto e che rende a tutti gli effetti ufficiale l'arrivo del nuovo sistema di upscale sulle console Microsoft.
"AMD FSR Upscaling 4.1.2 su Xbox Series X|S è disponibile da oggi per gli sviluppatori", si legge nel messaggio di Ronald.
"Il nostro nuovo modello di GDK dimostra l'utilizzo sia della versione Full che di quella Lite, ottimizzati per ciascuna console. Ringraziamo i nostri partner di AMD per l'ottima collaborazione! Non vediamo l'ora di scoprire cosa realizzeranno gli sviluppatori con questo strumento".
"Lavorando a stretto contatto con AMD, il team Xbox ha ottimizzato AMD FSR Upscaling 4 per Xbox Series X|S, rendendo l'upscaling basato sul machine learning (ML) praticabile sulle GPU basate su RDNA 2 delle console", ha riferito Microsoft in una comunicazione ufficiale sul blog.
Queste ottimizzazioni dovrebbero consentire agli sviluppatori di beneficiare di una migliore qualità dell'immagine, bilanciando al contempo le prestazioni della GPU, cosa che dovrebbe portare a esperienze visive migliori sull'hardware Xbox esistente.
"Il nuovo sample di Microsoft GDK mostra come integrare FSR4 su XBOX Series X|S e Windows utilizzando l'SDK FSR di AMD. Include sia il modello Full che quello Lite in INT8, consentendo agli sviluppatori di esplorare diverse risoluzioni di rendering e valutare i compromessi tra qualità dell'immagine e prestazioni".
Cos'è e cosa migliora AMD FSR 4
Ora si tratta di vedere l'implementazione della tecnologia da parte degli sviluppatori: i risultati sembrano essere davvero convincenti in termini di qualità dell'immagine, sebbene ci si trovi ancora all'inizio dell'implementazione e dunque ci sia necessità di varie ottimizzazioni anche in termini di performance.
AMD FSR 4.1 (FidelityFX Super Resolution versione 4.1) è una tecnologia di upscaling basata sull'intelligenza artificiale sviluppata da AMD per migliorare la qualità grafica e le prestazioni nei videogiochi.
Come altri sistemi simili (il DLSS di NVIDIA o PSSR di PlayStation, derivato proprio dalla tecnologia AMD) anche questo ricostruisce immagini ad alta risoluzione partendo da frame renderizzati a una risoluzione inferiore, consentendo di ottenere un'esperienza visiva più dettagliata e un frame rate più elevato senza gravare eccessivamente sulla GPU.
Rispetto alle versioni precedenti, FSR 4.1 introduce miglioramenti nella nitidezza delle immagini, nella gestione degli elementi in movimento e nella stabilità temporale, riducendo artefatti visivi come il ghosting.