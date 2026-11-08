AMD FSR 4.1 arriva su Xbox Series X|S in maniera ufficiale, con i suoi miglioramenti

Si tratta della nuova versione del sistema di upscale con intelligenza artificiale da parte di AMD, che presenta una grande evoluzione rispetto alle versioni precedenti, e che è ora disponibile anche su entrambe le console Microsoft, rientrando queste pienamente nelle caratteristiche dell'architettura RDNA 2 del produttore.

Supporto integrato nel kit di sviluppo per Xbox

L'annuncio è stato dato da Jason Ronald, responsabile della progettazione di Xbox Series X e Series S, attraverso il messaggio su X che vedete riportato qui sotto e che rende a tutti gli effetti ufficiale l'arrivo del nuovo sistema di upscale sulle console Microsoft.



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"AMD FSR Upscaling 4.1.2 su Xbox Series X|S è disponibile da oggi per gli sviluppatori", si legge nel messaggio di Ronald.

"Il nostro nuovo modello di GDK dimostra l'utilizzo sia della versione Full che di quella Lite, ottimizzati per ciascuna console. Ringraziamo i nostri partner di AMD per l'ottima collaborazione! Non vediamo l'ora di scoprire cosa realizzeranno gli sviluppatori con questo strumento".

"Lavorando a stretto contatto con AMD, il team Xbox ha ottimizzato AMD FSR Upscaling 4 per Xbox Series X|S, rendendo l'upscaling basato sul machine learning (ML) praticabile sulle GPU basate su RDNA 2 delle console", ha riferito Microsoft in una comunicazione ufficiale sul blog.

Queste ottimizzazioni dovrebbero consentire agli sviluppatori di beneficiare di una migliore qualità dell'immagine, bilanciando al contempo le prestazioni della GPU, cosa che dovrebbe portare a esperienze visive migliori sull'hardware Xbox esistente.

"Il nuovo sample di Microsoft GDK mostra come integrare FSR4 su XBOX Series X|S e Windows utilizzando l'SDK FSR di AMD. Include sia il modello Full che quello Lite in INT8, consentendo agli sviluppatori di esplorare diverse risoluzioni di rendering e valutare i compromessi tra qualità dell'immagine e prestazioni".