AMD estende il supporto a FSR Upscaling 4.1: dalle Radeon RX 6000 ai portatili, fino a Xbox Series X e S

AMD ha annunciato l'estensione di FSR Upscaling 4.1 a una gamma più ampia di dispositivi: schede Radeon RX 6000, processori Ryzen AI Max, portatili con Ryzen AI 9, handheld basati su Ryzen AI Z2 Extreme, Z2 Extreme e Z2 A, e console Xbox Series X e S , queste ultime "prossimamente". Nel video di presentazione, l'SVP & GM, Computing & Graphics Group Jack Huynh, ha ricordato che la tecnologia è già alla base di FSR 4.1 su Radeon 7000 e 9000, oltre che del PSSR su PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro, frutto della collaborazione con Sony nell'ambito di Project Amethyst. Da qui la volontà di portare questa tecnologia a più giocatori.

Estensione a più piattaforme

Per le Radeon RX 6000, AMD afferma di aver rivisto il modello, ottimizzato il percorso del codice e lavorato su qualità visiva e prestazioni lungo tutta la gamma, dalla fascia alta fino alle schede della classe 6400. Sulla RX 6800 XT, stando alle sue parole, FSR 4.1 offre "un'incredibile qualità e nitidezza dell'immagine", con nuove ottimizzazioni per le prestazioni a 4K. L'obiettivo dichiarato è ottenere più dettaglio e più chiarezza dall'hardware già in possesso degli utenti.

Capitolo a parte per i dispositivi mobile. Per i portatili con Ryzen AI 9 e per gli handheld con Z2E e Z2A, AMD ha sviluppato un modello di machine learning dedicato, descritto come molto efficiente: ha meno della metà delle dimensioni di quello originale ed è pensato appositamente per questa classe di hardware. L'azienda sostiene di averlo validato su centinaia di configurazioni di laptop e handheld.

Nelle dimostrazioni su Strix Halo e Gorgon Halo a 1440p, la modalità Performance di FSR 4.1 offrirebbe una qualità visiva superiore a FSR 3.1 con preset più alti, soprattutto in movimento, mantenendo il frame rate sopra i 60 fps. Anche a 1080p sul display di un handheld, la differenza si noterebbe moltissimo. AMD aggiunge di essere al lavoro per estendere il supporto ad altre APU in futuro.