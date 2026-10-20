AMD estende il supporto a FSR Upscaling 4.1: dalle Radeon RX 6000 ai portatili, fino a Xbox Series X e S

AMD ha annunciato l'estensione di FSR Upscaling 4.1 a una gamma più ampia di dispositivi: schede Radeon RX 6000, processori Ryzen AI Max, portatili con Ryzen AI 9, handheld basati su Ryzen AI Z2 Extreme, Z2 Extreme e Z2 A, e console Xbox Series X e S, queste ultime "prossimamente". Nel video di presentazione, l'SVP & GM, Computing & Graphics Group Jack Huynh, ha ricordato che la tecnologia è già alla base di FSR 4.1 su Radeon 7000 e 9000, oltre che del PSSR su PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro, frutto della collaborazione con Sony nell'ambito di Project Amethyst. Da qui la volontà di portare questa tecnologia a più giocatori.
Estensione a più piattaforme
Per le Radeon RX 6000, AMD afferma di aver rivisto il modello, ottimizzato il percorso del codice e lavorato su qualità visiva e prestazioni lungo tutta la gamma, dalla fascia alta fino alle schede della classe 6400. Sulla RX 6800 XT, stando alle sue parole, FSR 4.1 offre "un'incredibile qualità e nitidezza dell'immagine", con nuove ottimizzazioni per le prestazioni a 4K. L'obiettivo dichiarato è ottenere più dettaglio e più chiarezza dall'hardware già in possesso degli utenti.
Capitolo a parte per i dispositivi mobile. Per i portatili con Ryzen AI 9 e per gli handheld con Z2E e Z2A, AMD ha sviluppato un modello di machine learning dedicato, descritto come molto efficiente: ha meno della metà delle dimensioni di quello originale ed è pensato appositamente per questa classe di hardware. L'azienda sostiene di averlo validato su centinaia di configurazioni di laptop e handheld.
Nelle dimostrazioni su Strix Halo e Gorgon Halo a 1440p, la modalità Performance di FSR 4.1 offrirebbe una qualità visiva superiore a FSR 3.1 con preset più alti, soprattutto in movimento, mantenendo il frame rate sopra i 60 fps. Anche a 1080p sul display di un handheld, la differenza si noterebbe moltissimo. AMD aggiunge di essere al lavoro per estendere il supporto ad altre APU in futuro.
I partner
Sul fronte dei partner, un rappresentante di ASUS ha confermato l'arrivo di FSR 4.1 sui ROG Xbox Ally, che quindi "migliorano nel tempo", oltre che su ROG Flow Z13 e TUF A14. Per Xbox è intervenuto Scott Van Vliet, CTO della divisione, che ha ricordato oltre vent'anni di collaborazione con AMD, citando DirectX, Advanced Shader Delivery e AutoSR.
La tecnologia sarà disponibile su Xbox Ally e, a breve, su Xbox Series S e X. Secondo Van Vliet, le due aziende hanno lavorato a stretto contatto per ottimizzarla, offrendo agli sviluppatori "un altro potente strumento" per prestazioni e qualità visiva. Ha inoltre indicato che il percorso continuerà con Project Helix, che utilizzerà FSR.
AMD ha infine delineato i prossimi passi: FSR Redstone è già disponibile in più di 400 giochi su schede Radeon serie 9000, sono in arrivo miglioramenti al frame generation per un frame pacing più regolare, si lavora per portare il ray regeneration in più titoli e FSR arriverà presto anche su Vulkan. Concludendo, l'azienda ha ribadito che l'obiettivo non è solo avere più pixel o più fotogrammi, ma permettere di vivere di più i giochi amati.