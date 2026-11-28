Final Fantasy XV è uno dei capitoli più discussi della celebre serie di Square Enix : molti lo hanno amato, come la nostra recensione , e molti lo hanno odiato, non riconoscendoci l'identità della serie. Da qualsiasi parte stiate, sarete contenti di sapere che l'editore giapponese ha pubblicato un nuovo trailer per festeggiare il decimo anniversario dell'uscita del gioco, che arrivò sul mercato il 29 novembre 2016. La versione PC seguì il 6 marzo 2018 e quella Stadia il 19 novembre 2019.

Successo o insuccesso?

Diretto da Hajime Tabata, Final Fantasy XV nacque con il titolo Final Fantasy Versus XIII, per poi diventare uno dei capitoli principali della serie. L'annuncio del cambio di nome risale all'E3 del 2013 e fu dato in occasione della conferenza di Sony.

Il protagonista è Noctis Lucis Caelum, erede di una dinastia posta a protezione dei cristalli, che a pochi giorni dalla firma di un importante armistizio e del suo matrimonio con Lunafreya Nox Fleuret, parte insieme agli amici Prompto Argentum, Ignis Scientia e Gladiolus Amicitia alla volta della città in cui si svolgerà la cerimonia, per un ultimo viaggio on the road che si rivelerà molto diverso da quanto previsto e che avrà dei risvolti inattesi, per una storia lunga e articolata, che verrà sviluppata anche tramite alcuni DLC narrativi, pubblicati post lancio.

Durante l'avventura si esplora un vasto mondo aperto fatto di città, strade e paesaggi naturali, pieno di creature da affrontare e sfide da superare. A far discutere fu in particolare il sistema di combattimento in tempo reale, considerato da alcuni fin troppo confusionario. In realtà anche la storia è stata molto discussa, nonostante abbia trovato moltissimi consensi, come già sottolineato. Attualmente il gioco risulta aver venduto più di 10 milioni di copie, quindi è difficile considerarlo un insuccesso, anche se pare che Square Enix volesse raggiungere un pubblico molto più ampio.