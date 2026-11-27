La promozione copre l'intera gamma di ricariche disponibili su Instant Gaming per PS4 e PS5, consentendovi di combinare più codici per raggiungere qualsiasi cifra desiderata. Oltre al taglio da 80 euro, sono acquistabili con il solito sconto del 5% la card da 10 euro a 9,49 euro (con un risparmio di 0,51 euro) e quella da 20 euro a 18,99 euro (risparmio di 1,01 euro); il 6% si applica invece al taglio da 50 euro, venduto a 46,99 euro; alla ricarica da 60 euro, che passa a 56,39 euro; alla card da 100 euro, ora a 93,99 euro (risparmio di 6,01 euro); e, infine, al taglio massimo da 150 euro, venduto a 140,99. Per ottenere subito i codici digitali, potete sfruttare i box dedicati.

In occasione del Black Friday, Instant Gaming ha aumentato leggermente lo sconto su tutte le Gift Card PlayStation Store per account italiani, passando da un ribasso del 5 al 6% su alcuni tagli. Prendendo come riferimento la Gift Card PlayStation Store da 80 euro, lo store applica una riduzione a catalogo del 6% fissando il prezzo a 75,19 euro. Trattandosi di credito digitale, le gift card sono esenti da IVA, quindi la cifra mostrata corrisponde esattamente all'importo finale richiesto al momento del pagamento, senza alcun rincaro successivo: lo sconto effettivo si conferma quindi al 6%, garantendovi un risparmio reale immediato di 4,81 euro.

Perfette per le offerte su PlayStation Store

Le carte regalo del PlayStation Store possono essere utili sia per risparmiare qualcosina se ancora non vi eravate decisi a comprare Grand Theft Auto VI (GTA 6). Il titolo Rockstar Games viene venduto ovviamente a prezzo pieno sul PlayStation Store italiano: 79,99 euro per la Standard Edition e 99,99 euro per la Ultimate Edition.

Con la Gift Card PlayStation Store da 80 euro a 75,19 euro su Instant Gaming, potete riscattare il credito sul vostro profilo PlayStation Network e pagare interamente la Standard Edition di GTA 6, ottenendo di fatto uno sconto diretto su un titolo appena lanciato che non gode di promozioni ufficiali. Allo stesso modo, chi punta ai contenuti extra della Ultimate Edition può affidarsi alla card da 100 euro venduta a 93,99 euro, tagliando subito oltre sei euro dalla spesa complessiva.

Il credito aggiunto tramite queste carte regalo si somma al saldo del vostro account e può essere speso anche sui titoli già ribassati dalle promozioni ufficiali del Black Friday attualmente in corso su PlayStation Store. Questo meccanismo permette di cumulare il 6% di risparmio ottenuto sull'acquisto della gift card con gli sconti applicati da Sony sui singoli giochi, abbassando ulteriormente la spesa finale su numerose produzioni di primo piano.

Tra le offerte più interessanti del catalogo PlayStation Store ricordiamo ancora una volta diverse novità ed edizioni complete per PS5. Non mancano grandi produzioni action e avventura come Marvel's Wolverine, che scende del 25% da 79,99 euro a 59,99 euro, 007 First Light, dimezzato del 50% da 69,99 euro a 34,99 euro, e Saros Digital Deluxe Edition, disponibile a 69,29 euro invece di 89,99 euro (-23%). Sul fronte horror e azione, invece, troviamo Silent Hill: Townfall - Deluxe Edition scontato del 20% a 47,99 euro anziché 59,99 euro, The Blood of Dawnwalker proposto a 55,99 euro rispetto ai 69,99 euro di base (-20%), Resident Evil Requiem Deluxe Edition che cala del 38% passando da 89,99 euro a 55,79 euro e Control Resonant Digital Deluxe Edition, ribassato del 20% a 55,99 euro contro i 69,99 euro originali.

Per gli appassionati di giochi di ruolo, sport e mondi aperti, il Black Friday propone Baldur's Gate 3 - Edizione Digitale Deluxe per PS5 a 55,99 euro anziché 79,99 euro (-30%), Cyberpunk 2077: Ultimate Edition tagliato del 50% da 69,99 euro a 34,99 euro, Dune: Awakening - Edizione Deluxe a 48,99 euro rispetto ai 69,99 euro di listino (-30%) ed EA SPORTS FC 27 Standard Edition per PS4 e PS5 a 39,99 euro invece di 79,99 euro (-50%).

Una volta completato l'ordine su Instant Gaming, il codice alfanumerico da 12 cifre viene consegnato istantaneamente in formato digitale ed è valido per account PlayStation Network italiani. Per riscattarlo è sufficiente accedere alla sezione Riscatta codici direttamente dalla dashboard di PS5 o PS4, tramite browser web oppure attraverso l'applicazione ufficiale PlayStation App: il credito non ha scadenza una volta caricato sul profilo e resta utilizzabile per giochi completi, espansioni e abbonamenti PlayStation Plus.