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Un buon comparto fotografico

Questo smartphone è alimentato da un processore Snapdragon 7 Gen 4, abbinato a memoria LPDDR5, e garantisce gioco e multitasking senza interruzioni. La batteria ha una buona capacità di 7.000 mAh con ricarica ultra-rapida da 80 W, per offrirti un'esperienza senza interruzioni. Anche il comparto fotografico è piuttosto buono e si basa su una fotocamera principale da 200 MP con OIS per scatti definiti, insieme a un'ultra-grandangolare da 8 MP e teleobiettivo da 50 MP.

Infine, il display AMOLED da 6,8" garantisce immagini nitide e ha una frequenza di aggiornamento a 144 Hz. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.