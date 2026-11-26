Se avete voglia di tornare tra i pirati più strampalati dei Caraibi in compagnia dei creatori originali della serie, su Instant Gaming potete recuperare Return to Monkey Island in versione PC e Mac (Steam) a poco più di un euro. A fronte di un prezzo di listino ufficiale di 25 euro, lo store applica a catalogo un taglio del 96%, esponendo una base netta di 1,09 euro. Calcolando l'IVA al 22%, la cifra richiesta per completare l'acquisto si fissa a 1,33 euro, importo che corrisponde a uno sconto effettivo del 95% e vi garantisce un risparmio reale di 23,67 euro. Potete procedere subito all'acquisto della chiave da riscattare su Steam cliccando qui oppure utilizzando il box dedicato.

Il segreto di Monkey Island, enigmi classici e umorismo pirata su Steam

Ideato da Ron Gilbert e Dave Grossman e sviluppato da Terrible Toybox in collaborazione con Devolver Digital e Lucasfilm Games, questo capitolo riprende il filo narrativo direttamente dopo gli eventi di Monkey Island 2: LeChuck's Revenge. Sono passati molti anni dall'ultima sfida d'astuzia contro il pirata fantasma LeChuck, e Guybrush Threepwood non ha mai smesso di rimuginare sul fatto di non aver mai svelato davvero il celebre Segreto di Monkey Island. Quando scopre che un nuovo equipaggio di giovani leader pirati ha preso il controllo di Melee Island, Guybrush decide di rimettersi in mare per riscattare la propria fama, ritrovando vecchie conoscenze come Elaine Marley, Stan, Murray e la Signora del Voodoo.

Sul piano del gameplay, Return to Monkey Island rinnova la formula classica delle avventure punta e clicca con un sistema di controllo rapido e sensibile al contesto, un diario completo di suggerimenti graduali per non restare mai bloccati e uno stile visivo illustrato firmato da Rex Crowle. L'esplorazione spazia da Melee Island a nuove isole inedite come Terror Island e Brrr Muda, alternando dialoghi brillanti a doppi sensi, raccolta di oggetti bizzarri ed enigmi logici pensati per restituire lo spirito irriverente dei capolavori degli anni Novanta.

L'offerta riguarda la Standard Edition per giocatore singolo, accompagnata dalla colonna sonora originale composta dal trio storico formato da Michael Land, Peter McConnell e Clint Bajakian. Attivando il codice su Steam, il gioco si associa al vostro account con una licenza multipiattaforma valida sia su PC sia su Mac, includendo l'interfaccia e i sottotitoli in italiano, i salvataggi su cloud, il tracciamento degli obiettivi della piattaforma Valve e la piena compatibilità sia con mouse e tastiera sia con controller.