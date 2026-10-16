Correte prima che finisca: Return to Monkey Island per PC di nuovo a poco più di un euro su Instant Gaming

Se volete scoprire una volta per tutte il segreto dei Caraibi, Return to Monkey Island per PC e Mac è disponibile a un prezzo davvero irrisorio su Instant Gaming. Lo store espone un ribasso del 96% a schermo rispetto ai consueti 25 euro di listino, posizionando la cifra netta ad appena 1,09 euro. Trattandosi dell'acquisto di una chiave digitale, per noi in Italia va calcolata l'IVA al 22%: il prezzo al momento del saldo equivale quindi a 1,33 euro. Il confronto con il prezzo base porta lo sconto reale a circa il 95%, garantendo un risparmio effettivo di 23,67 euro. Trovate il box posizionato in alto o il link qui per procedere subito all'acquisto.

Enigmi, direzione artistica e ritorno alle origini in Return to Monkey Island

In questo capitolo, nato dalla penna dei creatori originali Ron Gilbert e Dave Grossman, riprenderete il controllo dell'iconico Guybrush Threepwood in un viaggio che riallaccia i fili narrativi lasciati in sospeso da decenni. Mêlée Island è cambiata: la vecchia guardia piratesca è stata soppiantata da nuovi capitani guidati da Madison, mentre l'eterno rivale LeChuck è a un passo dal raggiungere il proprio obiettivo. La progressione riprende la classica formula punta e clicca, aggiornandola con un'interfaccia moderna e contestuale che elimina i comandi verbosi del passato e introduce un libro degli indizi per chi cerca un aiuto nei rompicapo più complessi.

Lo stile visivo adotta il tratto moderno e stilizzato di Rex Crowle, valorizzato da animazioni fluide e da una colonna sonora che riarrangia i celebri temi musicali della saga. La chiave digitale acquistata sblocca il gioco completo direttamente all'interno della libreria Steam, garantendo la piena compatibilità sia per gli utenti PC Windows sia per i sistemi Mac, con salvataggi sincronizzati in cloud e supporto ai controller.