Sono passate soltanto poche ore da quando il gruppo hacker Cyberleek ha distribuito la build Xbox completa di GTA 6, ma tanto è bastato alla community dei modder (e all'intelligenza artificiale) per creare una prima versione avviabile del gioco su PC.
Certo, per il momento il pacchetto si presenta come poco più di un teaser, visto che consente soltanto di raggiungere le schermate iniziali del titolo di Rockstar Games senza poter accedere alle aree giocabili, ma è probabile che i progressi da qui in avanti diventino man mano più veloci.
Del resto i progetti di reverse engineering come questo legato a Grand Theft Auto VI, che sfruttano potenti strumenti IA come Claude, hanno già dimostrato di poter diventare rapidamente delle conversioni funzionanti e sorprendentemente efficaci.
Dicevamo: al momento la conversione si limita alla navigazione delle schermate relative alle impostazioni, alla scelta dei comandi e alla visualizzazionee delle informazioni legali. Non ci sono dunque ancora elementi del gioco vero e proprio.
Come funzionano queste conversioni?
GTA 6 su PC potrebbe arrivare prima del previsto per evitare conversioni realizzate con l'IA, e come abbiamo appena visto si tratta di un'eventualità mai così concreta, che probabilmente nel giro di qualche settimana si trasformerà in un gran bel problema per Rockstar Games.
Questi progetti sfruttanno l'intelligenza artificiale per comprendere il funzionamento del codice originale, in questo caso estratto dalla build della versione Xbox, e adattarlo affinché possa essere eseguito su PC. Un'impresa impensabile solo fino a qualche tempo fa.
Quanto tempo sarà necessario prima di vedere delle sequenze di gameplay? Difficile dirlo, vista la complessità tecnica del gioco e i tantissimi meccanismi di cui una riduzione simile dovrà tenere conto: vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.
Un altro danno per Rockstar Games?
Dal primo, clamoroso leak a quelli più recenti, legati appunto all'attività di Cyberleek, GTA 6 è stato vittima di numerose violazioni ma quest'ultima potrebbe rivelarsi la più grave, visto che punta a consegnare agli utenti PC una versione funzionante del gioco prima dell'arrivo di quella ufficiale.
La cosa incredibile è che quanto accaduto finora si è verificato nonostante l'attenzione maniacale che Rockstar Games presta ai temi della sicurezza, della riservatezza e del furto di dati, ma che tuttavia non sembra aver tutelato lo studio, che in ogni caso si sta muovendo a livello legale.