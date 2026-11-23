Sono passate soltanto poche ore da quando il gruppo hacker Cyberleek ha distribuito la build Xbox completa di GTA 6, ma tanto è bastato alla community dei modder (e all'intelligenza artificiale) per creare una prima versione avviabile del gioco su PC.

Certo, per il momento il pacchetto si presenta come poco più di un teaser, visto che consente soltanto di raggiungere le schermate iniziali del titolo di Rockstar Games senza poter accedere alle aree giocabili, ma è probabile che i progressi da qui in avanti diventino man mano più veloci.

Del resto i progetti di reverse engineering come questo legato a Grand Theft Auto VI, che sfruttano potenti strumenti IA come Claude, hanno già dimostrato di poter diventare rapidamente delle conversioni funzionanti e sorprendentemente efficaci.

Dicevamo: al momento la conversione si limita alla navigazione delle schermate relative alle impostazioni, alla scelta dei comandi e alla visualizzazionee delle informazioni legali. Non ci sono dunque ancora elementi del gioco vero e proprio.