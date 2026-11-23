GTA 6 sta riscuotendo un successo incredibile, raggiungendo numeri da record che raramente si sono visti non solo nei videogiochi ma nell'industria dell'intrattenimento in generale, ma in tutto questo manca ancora un tassello importante: il multiplayer online, che secondo alcuni analisti potrebbe diventare più grande di Fortnite.
In effetti, GTA Online ha già dimostrato di essere una affare colossale con il lancio della piattaforma in GTA 5, e considerando come è partito il nuovo capitolo sul mercato è possibile che il suo elemento multiplayer possa risultare ancora più determinante rispetto a quanto visto in precedenza.
Considerando le stime sulle vendite iniziali da capogiro che stanno girando in questi giorni e che parlano della possibilità di 45 milioni di copie vendute per 4 miliardi di ricavi, possiamo immaginare cosa possa venire fuori da un nuovo GTA Online: d'altronde, un recente sondaggio ha rilevato che il 90% degli adolescenti vorrebbe giocare a GTA Online.
Affari d'oro con GTA Online
Secondo l'analista Omar Dessouky di Bank of America, il successo iniziale di GTA 6 rafforza l'idea che il gioco possa raggiungere un bacino di utenti enorme, di un'ampiezza straordinaria e in grado dunque di fornire subito un'ottima base per GTA Online.
Badandosi sull'avvio sul mercato del gioco principale, Dessouky pensa che GTA Online possa diventare un "franchise multi-miliardario", forse "potenzialmente più ampio di Fortnite", ed è una dichiarazione non da poco considerando che il gioco Epic Games è in grado di generare ancora 5 miliardi di dollari in ricavi annui.
L'analista prevede inoltre che il prezzo delle azioni di Take-Two potrebbe arrivare a 350$, che sarebbe un enorme aumento considerando l'attuale valore di 210$, ma in effetti c'è ancora ampio spazio di manovra per cambiamenti su questo fronte, visto che siamo solo nei primi giorni di presenza di GTA 6 sul mercato.
Tra l'altro, sarebbe un rialzo alquanto necessario per Take-Two, che nel 2026 ha visto un notevole calo nel proprio valore azionario, sceso del 16% nel corso dell'anno e giù del 12% rispetto all'anno precedente.
Quando arriverà il nuovo GTA Online?
Al di là dell'enorme impatto che ha avuto GTA 6, sul lungo termine l'elemento forse di maggiore importanza per le finanze di Take-Two potrebbe essere effettivamente GTA Online, di cui però ancora non si sa nulla.
La piattaforma multiplayer, per il momento, è ancora legata a GTA 5 e non sappiamo quali possibili variazioni riceverà in corrispondenza di GTA 6. Rockstar Games non ha ancora detto nulla di ufficiale al riguardo, dunque non rimane che attendere.
Per quanto riguarda il lancio, è possibile che il nuovo GTA Online possa arrivare nel 2027, forse in corrispondenza dell'uscita della versione PC di GTA 6, ma si tratta solo di supposizioni.