GTA 6 sta riscuotendo un successo incredibile, raggiungendo numeri da record che raramente si sono visti non solo nei videogiochi ma nell'industria dell'intrattenimento in generale, ma in tutto questo manca ancora un tassello importante: il multiplayer online, che secondo alcuni analisti potrebbe diventare più grande di Fortnite.

In effetti, GTA Online ha già dimostrato di essere una affare colossale con il lancio della piattaforma in GTA 5, e considerando come è partito il nuovo capitolo sul mercato è possibile che il suo elemento multiplayer possa risultare ancora più determinante rispetto a quanto visto in precedenza.

Considerando le stime sulle vendite iniziali da capogiro che stanno girando in questi giorni e che parlano della possibilità di 45 milioni di copie vendute per 4 miliardi di ricavi, possiamo immaginare cosa possa venire fuori da un nuovo GTA Online: d'altronde, un recente sondaggio ha rilevato che il 90% degli adolescenti vorrebbe giocare a GTA Online.