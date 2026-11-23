Rockstar Games ha pubblicato l'aggiornamento 1.0.2.2 di GTA 6 , indicato anche come versione 01.002.002, per PlayStation 5 e Xbox Series X e S. È la prima patch successiva al lancio del 19 novembre, ma non aspettatevi molto in termini di novità, visto che la nota di rilascio originale era davvero stringatissima , visto che parlava solo di "Bug fixes and improvements".

Rockstar Games l'ha poi aggiornata, aggiungendo qualche dettaglio . Stando alla nota di rilascio estesa, sono stati risolti diversi problemi che causavano il crash del gioco, è stato risolto un problema per cui il meteo non cambiava per lunghi periodi e uno che impediva al gioco di salvare correttamente in automatico. Sono stanti anche risolti diversi problemi per cui le telefonate non si attivavano correttamente, comprese quelle che facevano avanzare la storia o sbloccavano contenuti delle missioni, uno che impediva ai giocatori di perdere il livello di ricercato, un altro che impediva al giocatore di usare il bilanciere per lo stacco in palestra e un altro ancora per cui i complici non consegnavano le borse, impedendo ai giocatori di venderle ai ricettatori.

Aggiornamento automatico

Chiaro che a così pochi giorni dal lancio era impossibile aspettarsi di più. Il gioco dovrebbe aggiornarsi automaticamente all'accensione della console. Nel caso non accadesse, non vi resta che aspettare che lo faccia. Pare che Rockstar stia procedendo per gradi, evidentemente per non intasare le varie piattaforme, considerando il numero altissimo di persone che ci sta giocando. Il peso del download è di 603,8 MB su PS5 e di 1,6 GB su Xbox Series X e S.

Complessivamente si tratta del terzo aggiornamento del gioco, dopo due patch obbligatorie uscite prima del lancio. La prima, versione 01.002.000, è arrivata il 13 novembre e richiedeva circa 1,07 GB su PS5 e 2,18 GB su Xbox. La seconda, versione 01.002.001, è stata distribuita il 16 novembre con un peso di circa 602 MB su PS5 e 1,6 GB su Xbox. Entrambe servivano a preparare le copie scaricate in anticipo per il debutto e, anche in quei casi, Rockstar non aveva diramato note di rilascio.

Grand Theft Auto VI è stato lanciato in tutto il mondo il 19 novembre. Il gioco segue le vicende di Jason e Lucia nello stato immaginario di Leonida, con Vice City come ambientazione centrale. La campagna per giocatore singolo richiede circa 210-212 GB di spazio sulle console. Al momento il titolo è disponibile solo su PS5 e Xbox Series X e S, e non è stata annunciata una versione per PC, che però viene data per scontata. Attualmente ha fatto registrare il debutto più grande di sempre per un'opera d'intrattenimento.

Aggiornamento delle ore 16:20 - Aggiunta la nota di rilascio aggiornata.