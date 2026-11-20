La notizia delle enormi vendite in preordine di GTA 6 mostra l'incredibile appeal della serie di Rockstar Games sul pubblico. Ma non solo, perché hanno permesso al gioco di rompere già diversi record, rendendolo il debutto migliore di sempre per un prodotto dell'industria dell'intrattenimento, nonché il gioco venduto più velocemente di sempre. In realtà ce n'è anche un altro: prima ancora di uscire, è entrato nella top 30 dei giochi più venduti di sempre.

Guardando la classifica, attualmente si trova in trentesima posizione con 32,5 milioni di copie vendute, dove ha scalzato Monster Hunter Rise fermo a 31,2 milioni di copie (considerando le varie edizioni). A breve distanza ci sono Wii Sports Resort (33,14 milioni di copie), Fallout 4 (35 milioni di copie) e Tetris (35 milioni di copie).

Siamo solo all'inizio

Che GTA 6 avrebbe venduto milioni di copie al lancio era chiaro a tutti. Meno chiara era la dimensione potenziale del risultato, che pare essere stato superiore anche alle stime di Take-Two. E siamo solo all'inizio, considerando che nei prossimi mesi ci aspettano probabilmente la versione rinnovata di GTA Online e la versione PC del gioco. Intanto, se volete potete giocarci su Xbox Series X e S e PS5.