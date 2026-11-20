I giocatori di GTA 6 hanno scoperto che nel gioco esiste una visuale in prima persona nascosta, che però si attiva solo con un procedimento piuttosto macchinoso. La domanda se il nuovo capitolo l'avrebbe offerta era nell'aria da tempo. In GTA 5 la modalità era arrivata solo con le versioni per PS4 e Xbox One, uscite l'anno successivo al debutto, e rappresentò una delle aggiunte più rilevanti per la serie. Rockstar l'aveva poi portata in Red Dead Redemption 2, dove permetteva di esplorare l'America dell'Ottocento attraverso gli occhi di Arthur Morgan.

Glitch Per GTA 6, però, la risposta ufficiale è no: una vera modalità in prima persona non c'è. L'unica eccezione è la schermata del telefono, durante la quale la visuale passa in soggettiva e permette di vedere l'interno dell'auto. Un ottimo modo per notare il livello di dettaglio con cui sono stati realizzati. Una soluzione, però, esiste. Come hanno scoperto i giocatori, sfruttando un glitch è possibile ottenere la prima persona, o una sua versione davvero convincente. In sostanza, bisogna premere ripetutamente il pulsante di cambio visuale mentre si ripone il telefono.