Chi invece ha già trascorso decine, se non centinaia di ore , tra le sue orde di nemici dispone di numerose espansioni che ne hanno ulteriormente arricchito l'offerta ludica. Il titolo di Auroch Digital si inserisce proprio in questo scenario, trasportando la formula ideata da Luca Galante negli universi di Warhammer 40.000 e Age of Sigmar.

C'è una domanda che accompagna Warhammer Survivors fin dalle prime partite e non riguarda la scelta di distribuirlo come prodotto autonomo anziché come espansione. La questione è molto più semplice: a chi si rivolge? Chi non ha mai giocato a Vampire Survivors può ancora avvicinarsi all'originale, un titolo economico che, attraverso anni di aggiornamenti gratuiti, ha raggiunto una quantità impressionante di contenuti.

Identità e narrazione

Warhammer Survivors è quindi un gioco ricco di personaggi, armi e segreti, che tuttavia ripropone quasi integralmente dinamiche ormai ben note ai fan del genere, chiedendo al giocatore di affrontare nuovamente una lunga e ripida progressione. Il problema, in sede di recensione, non è stabilire se Warhammer Survivors sia divertente: la formula base ha già dimostrato abbondantemente il proprio valore.

Piuttosto, bisogna capire se nel panorama videoludico odierno uno spin-off di questo tipo abbia ancora qualcosa da dire e soprattutto è necessario individuare il target di riferimento della produzione: vale ancora la pena ripercorrere una strada già battuta e sostanzialmente identica a quella del titolo originale? Sul piano narrativo, Warhammer Survivors non presenta una vera e propria trama, ma attinge all'immaginario dei due universi di Games Workshop, utilizzandone personaggi, ambientazioni e fazioni per costruire altrettanti percorsi di progressione.

Da una parte troviamo il futuro distopico di Warhammer 40.000, con figure celebri come il Commissario Sebastian Yarrick, il comandante degli Ultramarine Marneus Calgar e Malum Caedo, lo Space Marine protagonista di Warhammer 40.000: Boltgun. Dall'altra ci attendono i Regni Mortali di Age of Sigmar, popolati da guerrieri come Neave Blacktalon, appartenente agli Stormcast Eternals, e il leggendario Gotrek Gurnisson. Due universi distinti, dunque, che condividono una struttura sostanzialmente identica, pur proponendo scenari, protagonisti e avversari differenti.

Anche se di poco, l'effettistica risulta un po' più curata del gioco base

Le rispettive ambientazioni diventano così il teatro di una successione di scontri contro le creature più rappresentative della tradizione di Warhammer, dagli sciami alieni dei Tiranidi alle orde degli Orki, passando per gli Skaven, gli uomini ratto di Age of Sigmar. Non mancano antagonisti di particolare rilievo, come Ghazghkull Thraka e Vizzik Skour, né citazioni rivolte agli appassionati del gioco da tavolo, alcune delle quali assumono persino la forma di armi improbabili, tra dadi e riferimenti agli strumenti utilizzati per dipingere le miniature.

Auroch Digital dimostra insomma una buona conoscenza del materiale originale, disseminando l'esperienza di omaggi e piccoli segreti che preferiamo non anticiparvi. È però importante distinguere la ricchezza dell'universo rappresentato da quella della narrazione effettiva: non esiste una vicenda vera e propria da seguire, né un intreccio che accompagni lo sblocco dei protagonisti.