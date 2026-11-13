C'è una domanda che accompagna Warhammer Survivors fin dalle prime partite e non riguarda la scelta di distribuirlo come prodotto autonomo anziché come espansione. La questione è molto più semplice: a chi si rivolge? Chi non ha mai giocato a Vampire Survivors può ancora avvicinarsi all'originale, un titolo economico che, attraverso anni di aggiornamenti gratuiti, ha raggiunto una quantità impressionante di contenuti.
Chi invece ha già trascorso decine, se non centinaia di ore, tra le sue orde di nemici dispone di numerose espansioni che ne hanno ulteriormente arricchito l'offerta ludica. Il titolo di Auroch Digital si inserisce proprio in questo scenario, trasportando la formula ideata da Luca Galante negli universi di Warhammer 40.000 e Age of Sigmar.
Riuscirà il titolo a reggersi sulle proprie gambe e distinguersi come prodotto autonomo?
Identità e narrazione
Warhammer Survivors è quindi un gioco ricco di personaggi, armi e segreti, che tuttavia ripropone quasi integralmente dinamiche ormai ben note ai fan del genere, chiedendo al giocatore di affrontare nuovamente una lunga e ripida progressione. Il problema, in sede di recensione, non è stabilire se Warhammer Survivors sia divertente: la formula base ha già dimostrato abbondantemente il proprio valore.
Piuttosto, bisogna capire se nel panorama videoludico odierno uno spin-off di questo tipo abbia ancora qualcosa da dire e soprattutto è necessario individuare il target di riferimento della produzione: vale ancora la pena ripercorrere una strada già battuta e sostanzialmente identica a quella del titolo originale? Sul piano narrativo, Warhammer Survivors non presenta una vera e propria trama, ma attinge all'immaginario dei due universi di Games Workshop, utilizzandone personaggi, ambientazioni e fazioni per costruire altrettanti percorsi di progressione.
Da una parte troviamo il futuro distopico di Warhammer 40.000, con figure celebri come il Commissario Sebastian Yarrick, il comandante degli Ultramarine Marneus Calgar e Malum Caedo, lo Space Marine protagonista di Warhammer 40.000: Boltgun. Dall'altra ci attendono i Regni Mortali di Age of Sigmar, popolati da guerrieri come Neave Blacktalon, appartenente agli Stormcast Eternals, e il leggendario Gotrek Gurnisson. Due universi distinti, dunque, che condividono una struttura sostanzialmente identica, pur proponendo scenari, protagonisti e avversari differenti.
Le rispettive ambientazioni diventano così il teatro di una successione di scontri contro le creature più rappresentative della tradizione di Warhammer, dagli sciami alieni dei Tiranidi alle orde degli Orki, passando per gli Skaven, gli uomini ratto di Age of Sigmar. Non mancano antagonisti di particolare rilievo, come Ghazghkull Thraka e Vizzik Skour, né citazioni rivolte agli appassionati del gioco da tavolo, alcune delle quali assumono persino la forma di armi improbabili, tra dadi e riferimenti agli strumenti utilizzati per dipingere le miniature.
Auroch Digital dimostra insomma una buona conoscenza del materiale originale, disseminando l'esperienza di omaggi e piccoli segreti che preferiamo non anticiparvi. È però importante distinguere la ricchezza dell'universo rappresentato da quella della narrazione effettiva: non esiste una vicenda vera e propria da seguire, né un intreccio che accompagni lo sblocco dei protagonisti.
Alla fine siamo qui per distruggere tutto
In Warhammer Survivors personaggi e ambientazioni costituiscono piuttosto la cornice di una serie di arene nelle quali sopravvivere, eliminare orde di nemici e affrontare boss sempre più impegnativi. Un'impostazione perfettamente allineata con quella di Vampire Survivors, della quale il titolo di Auroch Digital conserva appieno l'essenzialità strutturale.
La struttura di gioco prevede lo sblocco progressivo di nuovi personaggi, ciascuno dotato di caratteristiche e armi iniziali differenti, mentre le monete raccolte durante le partite possono essere investite nell'acquisto di potenziamenti permanenti. Una comodità che abbiamo particolarmente apprezzato è la possibilità di accedere al negozio direttamente dalla schermata di Game Over, senza dover tornare al menu principale. Rimane inoltre possibile recuperare integralmente il denaro speso per redistribuirlo fra i diversi miglioramenti. Se notate un déjà vu, state tranquilli: è tutto normale.
Ciò che cambia sensibilmente è invece la curva di crescita, decisamente più ripida rispetto a quella dell'originale. Il costo elevato dei potenziamenti, la maggiore resistenza degli avversari e una distribuzione dell'esperienza meno generosa rendono le prime ore particolarmente impegnative, costringendo a ripetere numerose partite prima di raggiungere un livello di potenza soddisfacente. Ci siamo così ritrovati a compiere interminabili percorsi circolari e continui cambi di direzione per raccogliere le poche gemme d'esperienza disseminate sul campo di battaglia. Una ripetitività che conoscevamo già molto bene, ma che qui viene accentuata da una progressione "economica" piuttosto esigente.
Superato questo primo ostacolo, Warhammer Survivors comincia finalmente a mostrare il proprio potenziale, restituendo quella soddisfazione quasi ipnotica che deriva dal vedere il personaggio trasformarsi progressivamente in un'autentica macchina di distruzione. Gli scontri con i boss rappresentano alcuni dei momenti più riusciti, anche grazie a dinamiche particolari che preferiamo non anticipare, mentre il crescente numero di armi e potenziamenti permette di sperimentare combinazioni sempre più devastanti.
Eppure, proprio qui emerge un curioso paradosso: quando il divertimento raggiunge il suo apice, il gioco ha già richiesto un investimento considerevole per arrivarci, consumando nel frattempo una parte significativa del piacere legato alla scoperta. La progressione finisce così per assumere un andamento disarmonico: una lunga salita iniziale, durante la quale si fatica a esprimere pienamente il potenziale del sistema, seguita da una fase molto più appagante, ma nella quale l'accumulo dei potenziamenti comincia progressivamente a esaurire la propria capacità di sorprendere.
Battaglie campali su un piccolo schermo
Anche sul piano tecnico Warhammer Survivors rimane fedele al modello originale, pur concedendosi qualche miglioria nella rappresentazione degli scenari e nella ricchezza degli effetti visivi. La pixel art richiama apertamente l'estetica dei videogiochi a 16 e 32 bit, con un numero generoso di sprite contemporaneamente su schermo e nemici di dimensioni talvolta imponenti.
L'effettistica appare leggermente più elaborata rispetto all'opera di Luca Galante, mentre gli ambienti restituiscono efficacemente le atmosfere dei due universi di Games Workshop, privilegiando un registro generalmente più cupo e serioso, alleggerito solo da qualche citazione ironica rivolta agli appassionati delle miniature. Per quanto riguarda la versione Switch 2, abbiamo apprezzato particolarmente l'ottima resa visiva sia sul televisore che in portabilità.
Quest'ultima beneficia soprattutto dello schermo di Switch 2, sul quale la miniaturizzazione degli elementi grafici valorizza ulteriormente la pixel art, restituendo un'immagine compatta anche nelle situazioni più affollate. Il comparto sonoro svolge invece dignitosamente il proprio compito, accompagnando l'azione senza imporsi e integrandosi con naturalezza nel ritmo delle partite.
Nel complesso, Auroch Digital ha confezionato un prodotto curato, gradevole da vedere e capace di valorizzare l'immaginario di Warhammer attraverso una veste grafica appropriata. Rimane però il limite che accompagna l'intera esperienza: Warhammer Survivors non manifesta particolari ambizioni sul piano ludico, ricalcando in maniera fin troppo pedissequa la struttura del gioco di poncle. Quantomeno, possiamo dire che si tratta di un titolo dal quale saprete esattamente cosa aspettarvi.
Conclusioni
Warhammer Survivors, di fatto, è un'espansione di Vampire Survivors, ma venduta come gioco singolo, per fortuna a un prezzo decisamente contenuto. Non c'è nulla di male in un'operazione del genere, tuttavia è bene chiarire le cose fin dall'inizio. Oltre a riprenderne la struttura e la giocabilità, il titolo ne migliora lievemente la componente tecnica, mostrando una generosa dose di sprite su schermo e regalandoci scenari e boss davvero evocativi. I fan dell'universo di Warhammer 40.000 e Age of Sigmar hanno una ragione in più per apprezzare il lavoro di Auroch Digital, anzi, forse sono proprio loro il pubblico principale a cui il gioco è rivolto. Chi non ha mai affrontato Vampire Survivors, però, può sempre acquistare l'originale, forte anche dei DLC gratuiti usciti nel tempo. Il nuovo titolo di Auroch Digital si inserisce un po' goffamente in questo scenario, con una trasposizione della formula originale pressoché invariata, se non per una difficoltà iniziale leggermente più alta. Il risultato è un gioco autonomo che si regge abbastanza bene sulle proprie gambe senza, però, riuscire a costruirsi una vera identità ludica.
PRO
- Pixel art curata, scenari evocativi e ottimo utilizzo della licenza Warhammer
- Tanti personaggi, armi e contenuti da sbloccare
CONTRO
- Innovazioni quasi nulle rispetto alla struttura di Vampire Survivors
- Curva di progressione troppo ripida nelle prime ore