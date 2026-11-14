Warhammer Survivors svela la roadmap con diversi aggiornamenti e una sorpresa in arrivo nel 2027

Warhammer Survivors ha fatto il suo debutto solo pochi giorni fa, ma gli sviluppatori hanno già delineato i prossimi passi per supportare il gioco nel tempo. Gli aggiornamenti, infatti, saranno fondamentali non solo per correggere eventuali problemi e migliorare alcuni aspetti dell'esperienza, ma anche per introdurre nuovi contenuti sulla base dei feedback della community. Auroch Digital ha quindi svelato la roadmap dei prossimi mesi, che prevede diversi aggiornamenti gratuiti e una sorpresa apparentemente molto importante in arrivo nel 2027.

I prossimi aggiornamenti in arrivo

Auroch Digital, studio con sede a Bristol, ha svelato alcuni dei contenuti previsti per i prossimi mesi. Prima di tutto, a dicembre verranno introdotti nuovi personaggi, armi e relative evoluzioni. A gennaio, invece, sono in programma due aggiornamenti minori, dedicati principalmente ai miglioramenti della qualità di gioco e all'introduzione del cross-save, funzionalità che permetterà di trasferire i propri progressi tra le diverse piattaforme, rendendo l'esperienza più fluida.

All'inizio del 2027, anche se non è stato ancora indicato un mese preciso, dovrebbe arrivare un secondo aggiornamento importante, che introdurrà ulteriori contenuti, tra cui nuovi personaggi e armi. Nel secondo trimestre dello stesso anno, tuttavia, è previsto un intervento ancora più significativo.

La roadmap di Warhammer Survivors per i prossimi mesi

Non è chiaro se possa trattarsi di un'espansione, ma al momento gli sviluppatori non hanno fornito ulteriori dettagli. Quel che è certo è che il gioco continuerà a ricevere supporto nei prossimi mesi, con nuovi contenuti pensati per ampliare gradualmente l'esperienza. Per saperne di più dovremo attendere i prossimi annunci, a partire dal primo aggiornamento previsto per dicembre.