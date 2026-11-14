Per limitare le sparatorie, Indiana Jones e l'Antico Cerchio poteva introdurre una meccanica ispirata a GTA

Indiana Jones e l'Antico Cerchio avrebbe potuto introdurre una meccanica ispirata a GTA per limitare gli scontri a fuoco, ma alla fine l'idea è stata accantonata. Una delle principali sfide per gli sviluppatori era impedire che i giocatori affrontassero ogni situazione facendo affidamento esclusivamente sulle armi da fuoco , senza però compromettere il divertimento.

MachineGames voleva mantenere il gioco fedele allo spirito dei film di Spielberg. Le armi da fuoco erano quindi importanti, ma non dovevano diventare la soluzione predefinita a ogni problema . Per questo motivo, lo studio ha valutato diverse limitazioni, come tempi di ricarica più lunghi e la possibilità di ricorrere ad altri strumenti durante i combattimenti. Tra le idee prese in considerazione c'era anche un sistema di ricercato ispirato a GTA: sparando ai nemici, infatti, sarebbero arrivati dei rinforzi, scoraggiando così i giocatori dall'abusare delle armi da fuoco.

Un combattimento improvvisato e più divertente

Alla fine, l'idea è stata accantonata e MachineGames ha preferito puntare su armi da mischia improvvisate e distruttibili, come padelle e violini. Questa soluzione ha permesso di rendere i combattimenti più creativi e vari, offrendo anche un'alternativa utile quando le munizioni scarseggiano. Tra l'altro, queste armi sono state introdotte piuttosto tardi durante lo sviluppo, ma il team si è reso conto di quanto fossero efficaci nel trovare il giusto equilibrio tra scontri a fuoco e combattimenti corpo a corpo.

Alcune delle armi bizzarre in Indiana Jones e l'Antico Cerchio

"In quel gioco abbiamo penalizzato tantissimo lo shooting. So che molte persone ne sono frustrate, ma ce ne sono molte altre a cui piace. Ciò che ha davvero risolto il problema è stato rendere il combattimento corpo a corpo interessante, divertente e accessibile. Non facile in termini di sfida, ma semplicemente facile da affrontare. Ti avvicini di soppiatto, colpisci qualcuno alle spalle: il sistema delle armi distruttibili è stato fondamentale per rendere possibile tutto questo. 'Oh, c'è una nuova arma, è uno scacciamosche, voglio provarla.'"

Al di là delle idee inizialmente valutate durante lo sviluppo, il gioco rimane un'avventura complessivamente piacevole e ricca di spunti interessanti. Gli enigmi sono ben realizzati e talvolta impegnativi, mentre i personaggi risultano credibili e ben caratterizzati. Qualche limite emerge invece nelle sezioni stealth e nei combattimenti corpo a corpo, che in alcune situazioni possono risultare poco rifiniti. Se volete saperne di più, potete leggere la nostra recensione di Indiana Jones e l'Antico Cerchio.