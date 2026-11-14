Per limitare le sparatorie, Indiana Jones e l'Antico Cerchio poteva introdurre una meccanica ispirata a GTA

Indiana Jones e l'Antico Cerchio avrebbe potuto introdurre una meccanica ispirata a GTA per limitare gli scontri a fuoco, ma alla fine l'idea è stata accantonata. Una delle principali sfide per gli sviluppatori era impedire che i giocatori affrontassero ogni situazione facendo affidamento esclusivamente sulle armi da fuoco, senza però compromettere il divertimento.
L'obiettivo era quindi trovare il giusto equilibrio: rendere le pistole soddisfacenti da utilizzare, evitando al tempo stesso che diventassero la soluzione più immediata a ogni problema. Tra le prime idee valutate c'era proprio un sistema di ricercato simile a quello di GTA.
Un sistema in stile GTA per limitare gli scontri a fuoco
MachineGames voleva mantenere il gioco fedele allo spirito dei film di Spielberg. Le armi da fuoco erano quindi importanti, ma non dovevano diventare la soluzione predefinita a ogni problema. Per questo motivo, lo studio ha valutato diverse limitazioni, come tempi di ricarica più lunghi e la possibilità di ricorrere ad altri strumenti durante i combattimenti. Tra le idee prese in considerazione c'era anche un sistema di ricercato ispirato a GTA: sparando ai nemici, infatti, sarebbero arrivati dei rinforzi, scoraggiando così i giocatori dall'abusare delle armi da fuoco.
"Avevamo pensato a tantissime soluzioni per aggirare il problema", ha detto Jens Andersson, design director del gioco. "Ad esempio, un sistema di livelli a stelle in stile GTA, in cui quando spari a qualcuno cominciano ad arrivare i rinforzi."
Per quanto riguarda l'abuso delle armi durante l'intera esperienza di gioco, ha poi detto: "Temevamo infatti che questa diventasse la reazione predefinita dei giocatori: abbattono un nemico, vedono una pistola per terra e ripuliscono l'intera zona usando solo le armi da fuoco."
Un combattimento improvvisato e più divertente
Alla fine, l'idea è stata accantonata e MachineGames ha preferito puntare su armi da mischia improvvisate e distruttibili, come padelle e violini. Questa soluzione ha permesso di rendere i combattimenti più creativi e vari, offrendo anche un'alternativa utile quando le munizioni scarseggiano. Tra l'altro, queste armi sono state introdotte piuttosto tardi durante lo sviluppo, ma il team si è reso conto di quanto fossero efficaci nel trovare il giusto equilibrio tra scontri a fuoco e combattimenti corpo a corpo.
"In quel gioco abbiamo penalizzato tantissimo lo shooting. So che molte persone ne sono frustrate, ma ce ne sono molte altre a cui piace. Ciò che ha davvero risolto il problema è stato rendere il combattimento corpo a corpo interessante, divertente e accessibile. Non facile in termini di sfida, ma semplicemente facile da affrontare. Ti avvicini di soppiatto, colpisci qualcuno alle spalle: il sistema delle armi distruttibili è stato fondamentale per rendere possibile tutto questo. 'Oh, c'è una nuova arma, è uno scacciamosche, voglio provarla.'"
Al di là delle idee inizialmente valutate durante lo sviluppo, il gioco rimane un'avventura complessivamente piacevole e ricca di spunti interessanti. Gli enigmi sono ben realizzati e talvolta impegnativi, mentre i personaggi risultano credibili e ben caratterizzati. Qualche limite emerge invece nelle sezioni stealth e nei combattimenti corpo a corpo, che in alcune situazioni possono risultare poco rifiniti. Se volete saperne di più, potete leggere la nostra recensione di Indiana Jones e l'Antico Cerchio.