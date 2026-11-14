Alcune copie fisiche di GTA 6 non conterrebbero il codice del gioco, ma Rockstar non offre assistenza

La scelta di distribuire GTA 6 in formato fisico senza un disco Blu-ray , sostituendolo con una confezione contenente un codice per il download, sta generando nuovi malumori e polemiche. A pochi giorni dall'uscita del gioco, prevista per il 19 novembre 2026, alcuni acquirenti hanno infatti segnalato un problema davvero grave, nel caso in cui venisse confermato: le copie acquistate regolarmente e ancora sigillate non conterrebbero il codice necessario per riscattare il prodotto su PlayStation Store o Xbox Store.

Fisicamente aleatorio

Le segnalazioni sono comparse sui social network e su Reddit e, sebbene il fenomeno non sembri diffusissimo, riguardano entrambe le piattaforme. In uno dei casi documentati, un acquirente della versione PS5 ha mostrato l'interno della confezione, dove al posto del codice era presente soltanto una striscia grigia. Il cliente si è rivolto a Best Buy, la catena da cui ha comprato il gioco, per ottenere un rimborso, ma il rivenditore avrebbe rifiutato la richiesta.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Una situazione simile è stata raccontata da un altro utente, che aveva effettuato il preordine direttamente attraverso il negozio ufficiale di Rockstar Games. La confezione conteneva regolarmente il poster fronte-retro incluso come bonus, ma mancava completamente il codice per scaricare il gioco. L'acquirente ha quindi contattato l'assistenza dello studio, senza riuscire a risolvere il problema: secondo quanto riferito, Rockstar avrebbe chiuso due diverse richieste di supporto senza fornire una soluzione.