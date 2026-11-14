Alcune copie fisiche di GTA 6 non conterrebbero il codice del gioco, ma Rockstar non offre assistenza

La scelta di distribuire GTA 6 in formato fisico senza un disco Blu-ray, sostituendolo con una confezione contenente un codice per il download, sta generando nuovi malumori e polemiche. A pochi giorni dall'uscita del gioco, prevista per il 19 novembre 2026, alcuni acquirenti hanno infatti segnalato un problema davvero grave, nel caso in cui venisse confermato: le copie acquistate regolarmente e ancora sigillate non conterrebbero il codice necessario per riscattare il prodotto su PlayStation Store o Xbox Store.
Fisicamente aleatorio
Le segnalazioni sono comparse sui social network e su Reddit e, sebbene il fenomeno non sembri diffusissimo, riguardano entrambe le piattaforme. In uno dei casi documentati, un acquirente della versione PS5 ha mostrato l'interno della confezione, dove al posto del codice era presente soltanto una striscia grigia. Il cliente si è rivolto a Best Buy, la catena da cui ha comprato il gioco, per ottenere un rimborso, ma il rivenditore avrebbe rifiutato la richiesta.
Una situazione simile è stata raccontata da un altro utente, che aveva effettuato il preordine direttamente attraverso il negozio ufficiale di Rockstar Games. La confezione conteneva regolarmente il poster fronte-retro incluso come bonus, ma mancava completamente il codice per scaricare il gioco. L'acquirente ha quindi contattato l'assistenza dello studio, senza riuscire a risolvere il problema: secondo quanto riferito, Rockstar avrebbe chiuso due diverse richieste di supporto senza fornire una soluzione.
Chi è responsabile?
Resta da capire a chi attribuire la responsabilità dell'accaduto. Sul proprio sito ufficiale, Rockstar invita chi ha acquistato il gioco attraverso rivenditori esterni a rivolgersi direttamente ai negozi interessati. Tuttavia, considerando che le confezioni coinvolte risultavano ancora sigillate, appare difficile imputare automaticamente la mancanza dei codici a Best Buy, Walmart o GameStop. L'ipotesi più plausibile è quella di un errore di stampa durante la fase di produzione e confezionamento, una possibilità che andava messa in conto viste le modalità scelte per distribuire i codici fisicamente.
Chiaramente l'occasione si è rivelata perfetta per rafforzare le critiche in merito all'abbandono dei supporti ottici. Chi preferisce acquistare le edizioni fisiche dei videogiochi aveva già contestato l'abbandono dei dischi, che avrebbero comunque permesso di rivendere o prestare il gioco anche in presenza di un eventuale download aggiuntivo.
Va detto che è impossibile confermare o smentire l'assenza dei codici dalle confezioni, dato che gli acquirente le hanno aperte a casa loro. Rimane il fatto che anche la mancanza di un modo per individuare la veridicità o meno di simili denunce è un problema che l'editore Take-Two avrebbe dovuto porsi, senza far ricadere l'onere completamente sugli utenti.
A complicare ulteriormente la situazione ci sono anche i timori legati alla sicurezza dei codici. Alcune segnalazioni sostengono che sia possibile individuare le informazioni stampate all'interno delle confezioni utilizzando una torcia particolarmente potente, senza dover necessariamente rompere il sigillo. Il problema sembrerebbe comunque circoscritto ad alcune confezioni europee, nelle quali mancherebbe uno strato protettivo aggiuntivo.