I raid di World of Warcraft sono troppo punitivi: Blizzard vuole rendere gli scontri più equilibrati

Diversi giocatori ritengono che World of Warcraft sia diventato troppo punitivo quando si tratta di affrontare i raid. Un singolo errore da parte di un membro del gruppo, infatti, può compromettere l'intero scontro e portare alla sconfitta di tutti i partecipanti. Blizzard ha riconosciuto il problema e ha intenzione di rivedere il proprio approccio alla progettazione dei raid, con l'obiettivo di rendere alcune meccaniche meno severe e frustranti.

Il bilanciamento dei raid Dopo le recenti modifiche al bilanciamento di The Venomous Abyss, introdotto ad agosto con la patch 12.1 di World of Warcraft Midnight, Blizzard ha ammesso che l'approccio del team si è "evoluto nel tempo a scapito dell'esperienza del giocatore medio in modalità Mitica". Per questo motivo, gli sviluppatori vogliono intervenire per offrire un'esperienza più equilibrata e meno punitiva. Più precisamente, l'ultima serie di modifiche al raid è stata pensata per ridurre il numero di attacchi capaci di uccidere un giocatore o addirittura l'intero gruppo a causa di un singolo errore individuale. Tra gli interventi più significativi troviamo una riduzione del 45% dei danni di Malice in modalità Mitica e del 63% nelle modalità Normale ed Eroica. Modifiche simili riguardano anche Noxious Splash, i cui danni iniziali sono stati ridotti del 33%, mentre quelli inflitti nel tempo sono diminuiti dell'84%. I raid di World of Warcraft sono troppo punitivi? "Riteniamo che questo tipo di penalità meccaniche particolarmente severe sia stato utilizzato troppo spesso in The Venomous Abyss, rendendo le meccaniche associate sempre più frustranti con il progredire della stagione", ha spiegato Limestone sui forum ufficiali. "In vista della Stagione 3, vorremmo ridurre intenzionalmente alcune di queste penalità, fin dall'inizio della stagione". Lo studio ha anche chiarito quale dovrebbe essere il giusto equilibrio tra la difficoltà di una meccanica e le conseguenze derivanti da un eventuale errore. Per fare un esempio, un piccolo proiettile che colpisce un personaggio adeguatamente equipaggiato non dovrebbe essere sufficiente a ucciderlo quando ha ancora tutti gli HP. Diverso è il caso in cui l'intero gruppo ignori una meccanica fondamentale del boss: in una situazione simile, le conseguenze dovrebbero essere decisamente più severe, fino a provocare la sconfitta del raid. L'intenzione è quindi quella di distinguere gli errori individuali meno gravi dalle mancanze collettive che compromettono la gestione dello scontro.