Forza Horizon 6 svela la roadmap fino al 2027: in arrivo due espansioni e nuove auto

Playground Games ha condiviso la prima roadmap ufficiale di Forza Horizon 6, offrendo uno sguardo ai contenuti in arrivo tra la fine del 2026 e il 2027. Il piano prevede nuove serie stagionali, numerose vetture inedite, due espansioni e una revisione sostanziale del sistema Festival Playlist, con l'obiettivo di eliminare una delle critiche più frequenti mosse dalla community.
Il primo aggiornamento arriva a fine anno
La prima grande novità arriverà il 31 dicembre con l'aggiornamento Legendary Explorers, che introdurrà sette nuove vetture ottenibili in vari modi. Cinque di queste saranno ricompense della Festival Playlist e saranno dedicate al mondo dell'off-road:
- 2005 Subaru Forester STi Version
- 2024 Subaru Outback Wilderness
- 2024 Lexus GX 550 Overtrail
- 2007 Toyota Hilux Arctic Trucks AT38
- 1973 Land Rover Range Rover
A queste si aggiungeranno la Datsun Baby del 1965, disponibile come Treasure Car, e la Renault 4L Export del 1968, ottenibile come Playlist History Reward. L'aggiornamento introdurrà inoltre contenuti permanenti per Legend Island, tra cui una nuova mascotte regionale e una versione estesa della gara su strada The Marathon, con un percorso ampliato attraverso l'isola e il Giappone.
Gli aggiornamenti previsti per gennaio, febbraio e il 2027
La successiva tappa della roadmap è fissata al 21 gennaio 2027, data in cui debutterà la prima espansione del gioco insieme alla serie Exotics & Tuners. Playground Games non ha ancora svelato i dettagli dell'espansione, limitandosi a promettere nuove informazioni nel prossimo futuro.
Nel frattempo sono state confermate cinque nuove auto ricompensa:
- 1992 Honda Civic SiR-II
- 1986 Toyota Corolla GT-S "Lola"
- 1991 Holden HSV Commodore Group A SV
- 2013 Aston Martin V12 Vantage S
- 2010 Ferrari 599 GTO
Lo stesso aggiornamento aggiungerà anche una nuova stazione radio permanente, anche se gli sviluppatori non hanno ancora fornito dettagli sui contenuti che proporrà.
Il 25 febbraio arriverà invece una nuova serie il cui tema non è stato ancora annunciato. L'update introdurrà tre auto premio completamente nuove e due già apparse nella serie, oltre a quindici modelli molto richiesti dai fan che verranno aggiunti all'Autoshow. È previsto anche un nuovo pacchetto di auto a pagamento. Tra le aggiunte permanenti figura inoltre una nuova area Drift Attack ambientata nei moli portuali, mentre EventLab riceverà nuovi set di oggetti dedicati al drifting e alle costruzioni.
Guardando più avanti, Playground Games ha confermato che la seconda espansione di Forza Horizon 6 arriverà nel corso del 2027, anche se per il momento non esiste una finestra di lancio più precisa.
Forse ancora più interessante per la community è il piano di revisione del Festival Playlist. Gli sviluppatori hanno infatti annunciato una serie di modifiche pensate per contrastare il fenomeno della FOMO: dopo l'aggiornamento di febbraio, le auto ottenibili tramite Playlist non saranno più legate esclusivamente a eventi temporanei e diventeranno accessibili in modo permanente anche in un secondo momento.