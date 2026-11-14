Forza Horizon 6 svela la roadmap fino al 2027: in arrivo due espansioni e nuove auto

Playground Games ha presentato la roadmap di Forza Horizon 6 per i prossimi mesi, confermando due espansioni, decine di nuove auto e importanti cambiamenti al Festival Playlist.

Playground Games ha condiviso la prima roadmap ufficiale di Forza Horizon 6, offrendo uno sguardo ai contenuti in arrivo tra la fine del 2026 e il 2027. Il piano prevede nuove serie stagionali, numerose vetture inedite, due espansioni e una revisione sostanziale del sistema Festival Playlist, con l'obiettivo di eliminare una delle critiche più frequenti mosse dalla community.

Il primo aggiornamento arriva a fine anno La prima grande novità arriverà il 31 dicembre con l'aggiornamento Legendary Explorers, che introdurrà sette nuove vetture ottenibili in vari modi. Cinque di queste saranno ricompense della Festival Playlist e saranno dedicate al mondo dell'off-road: 2005 Subaru Forester STi Version

2024 Subaru Outback Wilderness

2024 Lexus GX 550 Overtrail

2007 Toyota Hilux Arctic Trucks AT38

1973 Land Rover Range Rover A queste si aggiungeranno la Datsun Baby del 1965, disponibile come Treasure Car, e la Renault 4L Export del 1968, ottenibile come Playlist History Reward. L'aggiornamento introdurrà inoltre contenuti permanenti per Legend Island, tra cui una nuova mascotte regionale e una versione estesa della gara su strada The Marathon, con un percorso ampliato attraverso l'isola e il Giappone.