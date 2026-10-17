Forza Horizon 6 è il first party dell'anno ad aver venduto di più, anche di Marvel's Wolverine

Un nuovo report ha svelato che uno dei titoli first party di Xbox è stato il più venduto del 2026 nella categoria, superando nettamente, in termini di vendite, la principale esclusiva PlayStation dell'anno, Marvel's Wolverine . Stiamo chiaramente parlando di Forza Horizon 6 di Playground Games. I dati arrivano da Alinea Analytics, società con sede in Norvegia specializzata in ricerche di mercato e analisi nel settore dei videogiochi, considerata tra le più attendibili in fatto di analisi dell'industria dei videogiochi.

Ottimi numeri

Secondo il report, Marvel's Wolverine ha generato 192,9 milioni di dollari di ricavi, con 2,5 milioni di copie vendute su PS5. Forza Horizon 6, invece, ha raggiunto i 579,2 milioni di dollari. Il gioco di corse open world è disponibile anche su PC, quindi la cifra comprende più piattaforme, ma l'autore osserva che i ricavi sulla sola Xbox sarebbero comunque più del doppio di quelli di Wolverine su PS5.

La classifica dei first party del 2026 finora

Il confronto va letto con qualche accortezza. Forza Horizon 6 è sul mercato da più mesi, anche se va ricordato che la maggior parte dei giochi vende soprattutto nel periodo di lancio e subito dopo, per poi rallentare fino ai periodi di sconto. A sfavore del titolo di Playground Games gioca invece la presenza nel catalogo di Xbox Game Pass, che potrebbe avergli fatto perdere delle vendite.

Per Xbox il bilancio non è tutto positivo, comunque. Marvel's Wolverine ha superato Gears of War: E-Day, il nuovo prequel della serie, che secondo il report ha incassato 42,1 milioni di dollari. Anche tenendo conto degli abbonati a Game Pass, il risultato non viene ritenuto eccezionale, visto l'enorme livello produttivo del gioco. Il dato è pari alla metà di quello del remake di Halo uscito quest'anno, a sua volta accolto con freddezza e non particolarmente venduto. Il titolo si colloca comunque sopra Saros, che sembra essere stato un vero insuccesso commerciale per Sony.