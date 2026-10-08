Forza Horizon 6 per PS5 ha finalmente una data di uscita ufficiale

Playground Games ha finalmente annunciato la data di uscita ufficiale della versione PS5 di Forza Horizon 6, che farà il proprio debutto sulla console Sony in concomitanza con la prima espansione.

Playground Games ha finalmente annunciato la data di uscita ufficiale di Forza Horizon 6 su PS5: il debutto dello spettacolare gioco di guida a base open world sulla console Sony avverrà il prossimo 26 gennaio, sia in formato fisico che digitale. Si tratta peraltro della stessa data fissata dagli sviluppatori per il lancio della prima espansione, di cui però non si conoscono ancora i dettagli: girava voce che sarebbe uscita nel corso del prossimo anno e che introdurrà un'ambientazione inedita, oltre naturalmente a una serie di vetture aggiuntive. Come ormai da tradizione, gli utenti che acquisteranno la Premium Edition di Forza Horizon 6 per PS5 avranno la possibilità di godere di un accesso anticipato di cinque giorni, mettendo dunque le mani sull'ex esclusiva Xbox a partire dal 21 gennaio. Forza Horizon 6, emersa la possibile data d'uscita su PlayStation 5 Come avrete certamente notato, le informazioni ufficiali corrispondono alle voci che si erano diffuse nella giornata di ieri, e che indicavano appunto la data del 26 gennaio per il debutto del racer di Playground Games su PS5, in leggero ritardo rispetto all'impegno di una pubblicazione entro la fine dell'anno.

Un successo annunciato? Alla luce del grande successo ottenuto da Forza Horizon 5 su PlayStation 5 e considerando le sostanziali migliorie che gli sviluppatori hanno apportato all'esperienza con questo nuovo capitolo, è chiaro che le aspettative in merito alle vendite di Forza Horizon 6 sulla console Sony sono discretamente alte. L'entusiasmo è ovviamente giustificato, dato che l'ultimo capitolo della serie ci porta per la prima volta a esplorare il Giappone, con le sue ambientazioni differenti fra aree rurali e urbane, un'atmosfera straordinaria e la maggiore estensione che si sia mai vista all'interno di questo franchise. Non mancano inoltre le stagioni, che influenzano l'estetica degli scenari dando vita a paesaggi estremamente suggestivi ma hanno un effetto anche sul gameplay, determinando come si comporterà la nuova auto a seconda delle condizioni del manto stradale.