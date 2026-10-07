Forza Horizon 6, emersa la possibile data d'uscita su PlayStation 5

La versione PlayStation 5 dovrebbe inoltre essere disponibile sia in formato digitale sia su disco fisico , con le due edizioni lanciate nello stesso giorno. Il prezzo indicato per il mercato europeo sarebbe di 69,99 euro, mentre nel Regno Unito il gioco dovrebbe costare 59,99 sterline, in linea con il prezzo della versione Xbox Series. Il prezzo statunitense dovrebbe quindi essere di 69,99 dollari.

Indiscrezioni

La notizia confermerebbe le precedenti indiscrezioni di Tom Warren, giornalista di The Verge, che già a fine agosto aveva espresso dubbi sulla possibilità di vedere il gioco su PS5 entro il 2026. Warren aveva risposto a una voce secondo cui Playground Games avrebbe rinviato silenziosamente la conversione al 2027, ipotesi che Xbox aveva successivamente smentito in modo implicito, ribadendo a settembre che il gioco sarebbe arrivato su PS5 "più tardi quest'anno". Affermazione quest'ultima che è andata sempre più perdendo di peso, con l'avvicinarsi della stagione natalizia. Attualmente, Xbox non ha comunicato più nulla in merito.

Warren di suo non aveva modificato la propria posizione, sostenendo nella newsletter Notepad dell'8 settembre che il debutto sarebbe stato spostato all'inizio del 2027. Secondo la sua ricostruzione, il rinvio sarebbe legato anche alla volontà di coordinare l'uscita del gioco su PS5 con quella della sua prima espansione, mantenendo comunque il debutto sulla console Sony entro il primo anniversario dell'arrivo su Xbox e PC.

Il debutto del gioco su PS5 arriva in un momento particolare per Xbox. Dopo l'arrivo di Asha Sharma alla guida della divisione, Microsoft avrebbe infatti iniziato a rivedere la propria strategia nei confronti delle esclusive, mantenendo alcuni giochi come Gears of War: E-Day e Clockwork Revolution esclusivi sulle console Xbox, pur continuando a pubblicarli su PC. La scelta di portare Forza Horizon 6 su PS5 si inserisce quindi in una strategia che appare più selettiva rispetto alla distribuzione multipiattaforma di alcuni altri titoli, anche se va detto che la pubblicazione era stata annunciata prima dell'arrivo di Sharma, in epoca Spencer.