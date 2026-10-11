Forza Horizon 6 su PS5 avrà un'edizione fisica, con però un dettaglio problematico

Con oltre un anno di tempo prima che Sony interrompa la produzione dei supporti fisici, non sorprende vedere la conferma del formato su disco anche per le grandi produzioni in arrivo. Playground Games ha infatti ufficializzato che il porting per PlayStation 5 di Forza Horizon 6, in arrivo il prossimo 26 gennaio, sarà distribuito anche in versione scatolata nei negozi.
Intervenendo direttamente sui canali social per rispondere ai dubbi degli appassionati con un chiaro "Sì!", lo studio ha rassicurato chi desidera aggiungere il titolo alla propria collezione fisica. Tuttavia, l'edizione su disco nasconde un piccolo cavillo tecnico in linea con le recenti uscite dell'editore.
Download obbligatorio per Forza Horizon 6
Come accade per la maggior parte delle produzioni targate Xbox Game Studios, anche per la versione PS5 di Forza Horizon 6 sarà necessario effettuare un download di dati aggiuntivi via Internet. Al momento non è stato specificato quanti dati effettivi saranno incisi sul disco, ma è molto probabile che il Blu-ray funga prevalentemente da licenza e da launcher per avviare lo scaricamento del pacchetto completo. Potete vedere il tutto tramite la pagina ufficiale di Amazon Italia, consultando il box qui sopra.
I limiti di spazio del Blu-ray
La decisione è legata ai requisiti di memoria del titolo. Su Xbox Series X|S, l'esperienza open world occupa quasi 150 GB di spazio di archiviazione, e la versione per la console di casa Sony occuperà una quantità di memoria del tutto analoga.
I dischi Blu-ray per PS5 hanno una capienza massima di circa 100 GB e per includere l'intero gioco su supporto fisico senza richiedere un download d'installazione sarebbe stata necessaria la presenza di due Blu-ray all'interno della confezione, aumentando i costi oltre quanto desideri Microsoft.
I giocatori che sceglieranno l'edizione su disco potranno comunque contare su una copia da esporre in libreria, dovendo però mettere in conto la fase di scaricamento iniziale prima di potersi mettere al volante. Ecco infine la nostra recensione di Forza Horizon 6.