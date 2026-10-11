Forza Horizon 6 su PS5 avrà un'edizione fisica, con però un dettaglio problematico

Con oltre un anno di tempo prima che Sony interrompa la produzione dei supporti fisici, non sorprende vedere la conferma del formato su disco anche per le grandi produzioni in arrivo. Playground Games ha infatti ufficializzato che il porting per PlayStation 5 di Forza Horizon 6 , in arrivo il prossimo 26 gennaio, sarà distribuito anche in versione scatolata nei negozi.

Download obbligatorio per Forza Horizon 6

Come accade per la maggior parte delle produzioni targate Xbox Game Studios, anche per la versione PS5 di Forza Horizon 6 sarà necessario effettuare un download di dati aggiuntivi via Internet. Al momento non è stato specificato quanti dati effettivi saranno incisi sul disco, ma è molto probabile che il Blu-ray funga prevalentemente da licenza e da launcher per avviare lo scaricamento del pacchetto completo. Potete vedere il tutto tramite la pagina ufficiale di Amazon Italia, consultando il box qui sopra.