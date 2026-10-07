Gli aggiornamenti di Forza Horizon 6 non soddisfano la community: Playground risponde alle polemiche

Tra Reddit e social, vari utenti hanno protestato sul fatto che gli update e le stagioni non stiano offrendo elementi realmente stimolanti, ma soprattutto non riuscirebbero e sfruttare il grande potenziale offerto dall'ambientazione giapponese.

Nonostante un'accoglienza stratosferica al lancio tra critica e pubblico, Forza Horizon 6 sta ricevendo diverse critiche a causa soprattutto degli aggiornamenti, che a quanto pare non soddisfano affatto la community più appassionata, tanto da spingere Playground Games a rispondere direttamente alle polemiche.

Playground promette una migliore comunicazione

Molti aspettano eventi più specificamente legati alla cultura dei motori tipica del Giappone, magari con corse clandestine sulle highway, una maggiore concentrazione sul drifting o altri elementi che forniscano soluzioni di gioco nuove.

Anche il noto youtuber Don Joewon Song ha espresso una certa delusione per lo scarso impegno dimostrato da Playground Games nel supporto post-lancio a Forza Horizon 6.

Tutto questo ha spinto il team a prendere la parola e rispondere ai commenti: "Ciao a tutti i membri della community di Horizon, stiamo leggendo tutti i vostri commenti su Forza Horizon 6 e ci rendiamo conto di non aver interagito con voi quanto avremmo potuto", ha riferito il team in un messaggio pubblico.

"Pur continuando a fornire regolarmente nuovi contenuti e correzioni al gioco, vogliamo farvi sapere che stiamo ascoltando i vostri feedback sugli aggiornamenti post-lancio e che stiamo valutando modifiche future sia ai contenuti del gioco che alle modalità con cui comunichiamo con voi. Restate sintonizzati!"

Considerando che buona parte di Playground Games dev'essere probabilmente impegnata su Fable, visto che il gioco ha la data di uscita fissata per il 23 febbraio 2027 e il team sta probabilmente attuando il massimo sforzo per rispettare le tempistiche, non dev'essere facile assicurare anche un supporto profondo per Forza Horizon 6.

In ogni caso, considerando l'importanza del gioco di guida, è molto probabile che queste proteste possano spingere lo studio a rivedere la strategia e concentrarsi particolarmente sui nuovi contenuti. Nel frattempo, proprio nelle ore scorse è emersa la possibile data d'uscita su PlayStation 5.