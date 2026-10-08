L'annuncio di questa espansione è arrivato relativamente di recente, durante un Nintendo Direct di quest'estate, a ben due anni e mezzo dall'uscita del gioco base. A un certo punto si era ormai iniziato a pensare che non sarebbe mai arrivata, anche a causa dell'abbandono di Hideaki Itsuno da Capcom , storico director che ha praticamente creato l'IP, oltre ad aver curato Devil May Cry dal terzo capitolo in poi.

Il 2026 di Capcom è stato davvero un anno pieno come non mai, con l'arrivo di ben quattro nuovi titoli, tutti tra il buono e l'eccellente, passando dal nuovo capitolo di Resident Evil a Monster Hunter Stories 3 e all'originale Pragmata. Recentemente è arrivato anche Onimusha: Way of the Sword , altro ottimo successo che ha visto il ritorno di una IP storica.

Un'altra aggiunta che migliora sensibilmente la quality of life riguarda l'introduzione di diversi filtri nell'inventario , che nel titolo base era davvero problematico da gestire. Restano comunque alcune criticità, soprattutto per quanto riguarda gli oggetti equipaggiabili, che non sono sempre facili da confrontare tra loro, ma si tratta sicuramente di un passo avanti rispetto al caos del vecchio inventario.

Nel complesso, le Pedine ci sono sembrate anche più reattive sia in battaglia sia durante gli spostamenti , evitando di morire casualmente gettandosi nell'acqua o nei burroni come poteva accadere nella versione base del titolo. In alcune occasioni ci è sembrato persino che il gioco ignorasse eventuali "incidenti" di questo tipo, facendo respawnare la nostra Pedina vicino a noi come se nulla fosse e rendendone più semplice la gestione.

Cambiamenti importanti riguardano anche le Pedine, i fidati compagni di viaggio del nostro Arisen, con nuove specializzazioni come quella del Guardiano , in grado di proteggere con maggiore efficacia dai nemici durante i viaggi sui carri o mentre si riposa negli accampamenti, e l'Escursionista, che consente invece di individuare più facilmente i luoghi di riposo. È stata inoltre aggiunta una nuova pozione per curare la Peste Draconica, che nel gioco base poteva portare a conseguenze non indifferenti, come lo sterminio di diversi PNG, compresi alcuni legati a determinate quest, senza che esistesse una vera e propria cura. Questa pozione rende quindi la minaccia rappresentata dalla malattia meno grave.

A beneficiarne maggiormente è la vocazione finale dell'Eroe Leggendario, una sorta di classe jolly che permette di cambiare arma e vocazione tramite Riarmo, l'unica abilità di questa vocazione. Il problema è che, in questo modo, rimanevano soltanto tre slot per le altre abilità, rendendo poco vario il mix di opzioni a disposizione. L'aggiunta di questi due slot migliora quindi sensibilmente la situazione, anche se avere ulteriori slot esclusivi per questa vocazione speciale non avrebbe guastato.

È stato inoltre introdotto un nuovo sistema che permette di aggiungere due abilità utilizzabili per ogni classe , attivabili tramite combinazioni di tasti: su PlayStation, quadrato e croce oppure cerchio e triangolo. Il gioco base consentiva infatti di avere contemporaneamente soltanto quattro abilità utilizzabili, mentre ogni classe supera facilmente la decina di opzioni, rendendo la scelta del giusto setup di combattimento complessa e molto situazionale. Avere due abilità extra rende ogni classe più varia e amplia le possibilità del proprio stile di gioco.

Un'altra importante novità di Dragon's Dogma II: Dark Arisen è la presenza di una pietra del teletrasporto dalle cariche infinite , che consente ai giocatori di spostarsi tra un cristallo di teletrasporto e l'altro senza doversi più preoccupare di esaurire le pietre in proprio possesso. La regione di Norgan è inoltre molto generosa di cristalli del teletrasporto fissi, rendendo gli spostamenti molto più rapidi.

A quanto pare, la visione di Kinoshita è più permissiva rispetto a quella ferrea di Itsuno. In questa espansione sono stati infatti aggiunti ben tre slot di salvataggio separati , così da poter iniziare diverse avventure senza dover sovrascrivere i progressi precedenti. È inoltre possibile effettuare un salvataggio rapido a parte, oltre a quello di sicurezza dopo aver dormito in una locanda già presente nel titolo base. È stata introdotta anche la modalità Difficile , richiesta a gran voce dai fan, che sarà disponibile tramite una patch gratuita anche per chi non acquisterà l'espansione.

La versione Dark Arisen di Dragon's Dogma II è diretta da Kento Kinoshita, un veterano di Capcom che non solo aveva lavorato fianco a fianco con Itsuno al gioco originale del 2012, ma che già all'epoca aveva diretto la versione Dark Arisen del titolo , uscita non come espansione, ma come gioco a parte.

La nuova espansione di Dragon's Dogma II porta con sé numerose novità, anche solo sul piano della cosiddetta "qualità della vita" e della struttura di alcune meccaniche. La visione di Itsuno - il director originale - del sequel era in pratica quella di realizzare una sorta di reboot del primo Dragon's Dogma, mantenendo anche alcune scelte controverse che, in questo nuovo capitolo uscito oltre dieci anni dopo l'originale, potevano essere considerate obsolete . Tra queste c'erano la gestione dei viaggi rapidi e la questione dei salvataggi, limitati a un solo slot che veniva sovrascritto a ogni salvataggio automatico.

Il gelo di Norgan

Quest'espansione di Dragon's Dogma II riprende le basi di quella del capitolo precedente, in cui un misterioso nuovo Arisen sembrava fare la sua comparsa. Ci sono però alcune differenze sostanziali: se nel primo titolo l'espansione era ambientata su un'isola che nascondeva al suo interno un enorme dungeon, questa volta ci troviamo di fronte a una regione completamente esplorabile.

Oltre alla nuova area, sulla mappa del gioco base verranno aggiunti anche alcuni dungeon chiamati Campi di Prova, molto più difficili e capaci di offrire ricompense decisamente migliori rispetto a quelle disponibili normalmente.

Esplorando Norgan dovremo stare attenti alle tormente di neve che, oltre a disorientarci, consumeranno costantemente la nostra resistenza

Per accedere a entrambi i contenuti sarà necessario ricominciare l'avventura nel caso si sia già raggiunto l'endgame, dove avvengono alcuni eventi irreversibili che preferiamo non spoilerare per chi non ha ancora avuto modo di completare il titolo. I contenuti dell'espansione diventano comunque facilmente accessibili parlando con il Capitano Brant a Vernworth, una volta raggiunta per la prima volta la capitale.

Stando alle dichiarazioni di Kinoshita, l'espansione non è propriamente pensata come un contenuto endgame, visto che il livello consigliato per Norgan è il 40. Noi abbiamo iniziato l'avventura in un New Game+ con un personaggio equipaggiato da endgame e di livello 71 e, nonostante questo, i nemici di Norgan si sono rivelati parecchio forti già dai primi incontri. Non sappiamo se la loro potenza aumenti in base al nostro livello (nel titolo normale non avveniva), ma il consiglio è di arrivare ben equipaggiati prima di affrontare i contenuti dell'espansione.

Ovviamente sarà possibile anche qui accarezzare il cane, o meglio il lupo!

La storia di Dark Arisen si ricollega direttamente agli avvenimenti del gioco originale. Brant ci parlerà di alcuni strani eventi avvenuti al nord, dove sarebbe stato avvistato un nuovo Arisen. Una possibilità che, almeno in teoria, dovrebbe essere impossibile, visto che il vero eroe leggendario è il nostro personaggio. La regina ha comunque deciso di inviare una squadra per verificare queste voci e Brant ci indicherà il luogo in cui si è schiantato un mostro proveniente da Norgan. Una volta arrivati sul posto, troveremo ad attenderci un grifone che ci porterà direttamente nella nuova regione.

Giunti a Norgan, verremo accolti da alcuni nemici agguerriti prima di raggiungere finalmente l'unico villaggio abitato presente in questa terra ostile alla vita. Qui incontreremo l'anziana Jiera, che ci rivelerà come la sua famiglia, composta da esseri umani e feridi, sia l'unica rimasta nel villaggio, ormai abbandonato da tutti, a causa di una promessa fatta dai loro antenati: proteggere questo luogo a qualsiasi costo. Un compito che diventa sempre più difficile da portare avanti a causa dei numerosi nemici che infestano la regione, come i feroci barbari Beorcan e le altre creature glaciali.

Da qui partirà la nostra indagine per scoprire chi sia questo misterioso Arisen. Il primo incontro significativo sarà con una sorta di drago non morto e apparentemente immortale, capace di rigenerare qualsiasi ferita. Verremo quindi salvati da una donna in armatura di nome Eir, prima di perdere i sensi a causa dei miasmi sprigionati dalla mostruosa creatura.

La nostra avventura nelle terre di Norgan incomincerà affrontando un drago non morto apparentemente invincibile

La componente narrativa di Dark Arisen è dunque una sorta di appendice che getta nuova luce, ma anche nuove ombre, sul ruolo dell'Arisen e su quello del drago in questo mondo. Chi ha giocato l'espansione del primo capitolo ritroverà inoltre alcuni temi comuni. Certo, la narrativa di Dragon's Dogma non è mai stata particolarmente brillante o immersiva e questa espansione non fa eccezione: le varie vicende sembrano alla fine soprattutto un pretesto per metterci sulle tracce di nuove gigantesche creature da affrontare.

Per completare la campagna di Norgan saranno necessarie all'incirca 15-20 ore, che possono tranquillamente diventare una trentina o anche di più se si decide di affrontare tutte le quest secondarie, esplorare ogni anfratto della regione e completare tutti i Campi di Prova. Volendo, però, si può continuare a giocare praticamente all'infinito, grazie alla componente di farming dell'equipaggiamento, che offre un numero enorme di combinazioni e obiettivi da perseguire.