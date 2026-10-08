Dragon's Dogma 2: Dark Arisen ha ricevuto voti positivi dalla critica, promossa la versione Nintendo Switch 2

I verdetti sono generalmente positivi , con molte testate che hanno assegnato valutazioni pari o superiori all'8. Ovviamente, se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere anche la nostra recensione di Dragon's Dogma 2: Dark Arisen . Al momento il gioco registra una media di 83 su Metacritic e 86 su OpenCritic . Le testate lodano soprattutto la qualità dei contenuti aggiuntivi, l'ampiezza della nuova avventura e i miglioramenti generali dell'esperienza rispetto al gioco base. Particolarmente interessanti le valutazioni su Nintendo Switch 2 , dove è stato giudicato anche il lavoro di conversione del gioco base: la media è di 88 su Metacritic, segnale di un port riuscito e ben ottimizzato.

Durante la notte è scaduto l'embargo delle recensioni di Dragon's Dogma 2: Dark Arisen , permettendoci di scoprire come la massiccia espansione dell'action GDR di Capcom, in uscita domani, è stata accolta dalla stampa internazionale.

Un’espansione ricca, con tante sfide, ma che non corregge tutti i difetti del gioco base

Tra le testate che hanno promosso l'espansione c'è IGN, che assegna un 8/10 e la definisce ricca e sostanziosa, "una valanga di nuovi contenuti" che richiama un'epoca in cui le espansioni erano davvero corpose. La nuova regione innevata offre decine di ore di esplorazione, personaggi interessanti e nemici più dinamici, anche se il sito segnala una parte finale troppo ripetitiva e un sistema di ricompense che rende la caccia all'equipaggiamento meno interessante.

Più critica RPGamer, che assegna un 7. La testata considera Dark Arisen un miglioramento sostanziale grazie alla nuova avventura a Norgan e ai sistemi ampliati come vocazioni, slot abilità e reliquie. La storia viene definita "un netto passo avanti" rispetto al gioco base, mentre i dungeon Lost Rites arricchiscono l'endgame. Restano però limiti evidenti, tra cui nemici ripetitivi e problemi di ritmo: i fan troveranno "molto da apprezzare", ma chi non aveva amato l'originale potrebbe non cambiare idea.

Guardando alla versione Switch 2, Nintendo Life assegna un 9. L'articolo definisce Dragon's Dogma 2 "uno dei migliori action RPG in circolazione", sottolineando come Dark Arisen offra nuovi contenuti e sfide che valorizzano l'intero gioco. Il sito elogia il lavoro svolto su Switch 2, dove il titolo gira "sorprendentemente bene" nonostante le difficoltà riscontrate su PS5, evidenziando la solidità del lavoro di Capcom sulla nuova console.

Nella recensione di Multiplayer.it, affermiamo che Dark Arisen amplia in modo significativo Dragon's Dogma 2 grazie alla nuova regione di Norgan, ai sistemi di progressione più articolati e a una difficoltà finalmente più appagante Le migliorie alla quality of life e il nuovo sistema di equipaggiamento offrono "un motivo concreto per continuare a esplorare". Restano però limiti evidenti: narrativa debole, combattimento poco evoluto e una varietà di nemici insufficiente, spesso semplici varianti glaciali. L'espansione è solida e ricca, ma non rappresenta quella rivoluzione attesa da parte dei fan.