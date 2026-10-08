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Il mouse SteelSeries Rival 3 Gen 2 costa 20 € in meno ed è quasi al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il mouse SteelSeries Rival 3 Gen 2 con sensore ottico TrueMove Air da 18K DPI e fino a 450 ore di autonomia con il Bluetooth.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   08/10/2026
Mouse SteelSeries Rival 3 Gen 2

Su Amazon è attualmente disponibile il mouse SteelSeries Rival 3 Gen 2 a 39,99 € rispetto al prezzo consigliato di 59,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 33%. Si tratta quasi del prezzo minimo storico (37,99 €). Se sei interessato, puoi acquistare la tua colorazione preferita cliccando direttamente sui box qui sotto: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Tanta autonomia e design leggero

Si tratta di un mouse senza fili, quindi potrai passare dalla connessione wireless a 2,4 GHz al Bluetooth, con una latenza dei clic di 1,9 ms, quindi si tratta di un prodotto molto reattivo. Il sensore ottico TrueMove Air 18K ti permette di giocare in modo preciso, mentre la batteria ti permetterà di giocare senza interruzioni. Più precisamente, dura 200 ore in modalità wireless e 450 con il Bluetooth.

Mouse SteelSeries Rival 3 Gen 2
Mouse SteelSeries Rival 3 Gen 2

Nel complesso, il mouse ha un design confortevole e leggero, con piedini 100% PTFE pensati per movimenti fluidi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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