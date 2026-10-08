Deponia: The Complete Journey per PC e Mac: tre giochi al prezzo di un caffè su Instant Gaming

Se vi piacciono le avventure grafiche ricche di ironia, Deponia: The Complete Journey per PC e Mac torna in promozione su Instant Gaming a una cifra davvero minima. Lo store applica uno sconto del 97% rispetto ai 30 euro del prezzo di listino, indicando un valore netto di 0,99 euro. Considerata l'IVA al 22% prevista in Italia per le chiavi digitali, la spesa finale al momento del saldo diventa di 1,21 euro. Il risparmio effettivo calcolato sul listino originale è di 28,79 euro. Vi segnaliamo che il titolo è scontato del 90% anche direttamente su Steam, ma la proposta del negozio di key vi fa risparmiare più del 50% rispetto al prezzo dello store Valve. Trovate il box in alto e il link qui per accedere subito all'offerta .

Enigmi, trama e dettagli tecnici di Deponia: The Complete Journey

In questa edizione integrale seguirete la storia di Rufus, un abitante cinico ed egocentrico determinato ad abbandonare il pianeta-discarica di Deponia per raggiungere la città sospesa di Elysium. I suoi scombinati tentativi di fuga si intrecciano con la sorte della giovane Goal, dando vita a situazioni bizzarre e dialoghi ricchi di umorismo. Il gameplay riprende le meccaniche tradizionali dei punta e clicca a due dimensioni: occorre raccogliere oggetti di ogni tipo, combinarli nell'inventario e risolvere rompicapo ambientali per proseguire.

La raccolta include in un unico pacchetto i primi tre capitoli della saga (Deponia, Chaos on Deponia e Goodbye Deponia), arricchiti da contenuti extra come le tracce audio con il commento degli sviluppatori. La chiave digitale acquistata sblocca il prodotto direttamente su Steam, con pieno supporto garantito sia per PC Windows sia per Mac.