Se amate le avventure grafiche tradizionali ricche di umorismo irriverente ed enigmi ingegnosi , su Instant Gaming potete recuperare Deponia: The Complete Journey per PC e Mac (Steam) a meno di un euro e mezzo. Il prezzo di listino ufficiale ammonta a 30 euro, ma lo store applica a catalogo un taglio del 96%, mostrando una base netta di 1,19 euro. Calcolando l'IVA al 22%, la cifra richiesta per completare l'acquisto sale a 1,45 euro, importo che fissa lo sconto effettivo al 95% e vi garantisce un risparmio reale di 28,55 euro. Per riscattare la chiave digitale e aggiungerla alla vostra libreria, potete fare riferimento al box dedicato o a questo link .

Discariche spaziali, congegni assurdi e tre capitoli riuniti: l'avventura Daedalic su Steam

La vicenda si svolge su Deponia, un pianeta ridotto a una gigantesca discarica a cielo aperto dove gli abitanti sopravvivono rovistando tra montagne di rottami arrugginiti. Il protagonista è Rufus, un aspirante inventore egocentrico, pasticcione e cinico che sogna di abbandonare la sua vita miserabile per raggiungere Elysium, la lussuosa città fluttuante sospesa tra le nuvole. Durante l'ennesimo tentativo di fuga rocambolesco, Rufus si imbatte in Goal, una giovane abitante di Elysium precipitata per errore tra i rifiuti, dando il via a una catena di equivoci, cospirazioni e viaggi attraverso gli angoli più assurdi del pianeta. Questa raccolta fonde i primi tre capitoli della saga (Deponia, Caos su Deponia e Addio Deponia) in un'unica narrazione continua senza interruzioni tra un episodio e l'altro.

Sul piano del gameplay, l'opera firmata da Daedalic Entertainment recupera l'eredità delle storiche avventure punta e clicca bidimensionali, valorizzandola con fondali disegnati e animati interamente a mano. L'esplorazione ruota attorno alla raccolta di oggetti apparentemente inutili da combinare nell'inventario per costruire macchinari improbabili, risolvere rompicapo ambientali e superare situazioni paradossali tramite dialoghi brillanti a risposta multipla. La struttura integrate nella raccolta include anche un pratico diario delle missioni, una mappa interattiva per orientarsi rapidamente tra gli scenari e la possibilità di saltare i minigiochi più ostici qualora si preferisca concentrarsi esclusivamente sul ritmo della trama.

Oltre all'intera trilogia giocabile tutto d'un fiato, Deponia: The Complete Journey arricchisce il pacchetto con oltre quattro ore di commento audio opzionale registrato dagli autori, filmati dietro le quinte sulla creazione del mondo di gioco, la colonna sonora con le ballate cantate dal menestrello Poki e contenuti extra dedicati ai fan. Attivando la chiave su Steam, il titolo si associa al vostro account con una licenza multipiattaforma valida su sistemi operativi Windows, macOS e Linux, offrendo il doppiaggio e i sottotitoli completi in italiano, i salvataggi su cloud, le carte collezionabili e gli obiettivi della libreria Valve.