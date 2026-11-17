Papergames ha scelto Maye Musk per presentare le novità in arrivo con l'aggiornamento "Cicia" di Infinity Nikki, mostrando la signora in un video che sta facendo alquanto discutere.

Con un'associazione di idee che può facilmente lasciare basiti, Papergames ha scelto di chiamare la mamma di Elon Musk per presentare il nuovo aggiornamento di Infinity Nikki, all'interno di un video che mostra diverse novità in arrivo nel gioco, e la cosa ha fatto anche alquanto discutere. Come potete vedere nel video riportato qui sotto, attraverso una scelta di marketing alquanto bizzarra troviamo Maye Musk, madre del celebre Elon, alle prese con la presentazione delle novità in arrivo in Infinity Nikki, in un video di approfondimento sui nuovi contenuti previsti all'interno dell'action adventure a base di esplorazione e cambi d'abito. Essendo ovviamente legata a un personaggio di per sé molto discusso, la scelta di chiamare la Signora Musk a presentare le novità di Infinity Nikki non è stata presa bene da parte del pubblico, per più di un motivo.

Una macchina sospetta a Cicia Qui sotto potete vedere il video in questione: elaborato per i social cinesi, si tratta di una sorta di trailer commentato direttamente da Maye Musk, la quale con affabile tono da elegante signora spiega le novità in arrivo nell'aggiornamento Cicia di Infinity Nikki, che porta con sé nuove ambientazioni esplorabili ed elementi di personalizzazione.

Cicla Official Preview!!

by u/wetwetcherry in InfinityNikki Cicia è considerata la città più ampia e importante nel mondo di Infinity Nikki, dunque la sua introduzione nel mondo esplorabile comporta molti nuovi luoghi in cui spaziare e varie attività aggiuntive, oltre ovviamente ad abiti da utilizzare e NPC con cui interagire. Tra le caratteristiche, curiosamente, compare anche una nuova auto con tanto di razzi propulsivi, cosa che ha fatto scattare il collegamento con Musk e Tesla, incrementando i dubbi sulla scelta effettuata da Papergames.