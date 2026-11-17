Con un'associazione di idee che può facilmente lasciare basiti, Papergames ha scelto di chiamare la mamma di Elon Musk per presentare il nuovo aggiornamento di Infinity Nikki, all'interno di un video che mostra diverse novità in arrivo nel gioco, e la cosa ha fatto anche alquanto discutere.
Come potete vedere nel video riportato qui sotto, attraverso una scelta di marketing alquanto bizzarra troviamo Maye Musk, madre del celebre Elon, alle prese con la presentazione delle novità in arrivo in Infinity Nikki, in un video di approfondimento sui nuovi contenuti previsti all'interno dell'action adventure a base di esplorazione e cambi d'abito.
Essendo ovviamente legata a un personaggio di per sé molto discusso, la scelta di chiamare la Signora Musk a presentare le novità di Infinity Nikki non è stata presa bene da parte del pubblico, per più di un motivo.
Una macchina sospetta a Cicia
Qui sotto potete vedere il video in questione: elaborato per i social cinesi, si tratta di una sorta di trailer commentato direttamente da Maye Musk, la quale con affabile tono da elegante signora spiega le novità in arrivo nell'aggiornamento Cicia di Infinity Nikki, che porta con sé nuove ambientazioni esplorabili ed elementi di personalizzazione.
Cicla Official Preview!!
by u/wetwetcherry in InfinityNikki
Cicia è considerata la città più ampia e importante nel mondo di Infinity Nikki, dunque la sua introduzione nel mondo esplorabile comporta molti nuovi luoghi in cui spaziare e varie attività aggiuntive, oltre ovviamente ad abiti da utilizzare e NPC con cui interagire.
Tra le caratteristiche, curiosamente, compare anche una nuova auto con tanto di razzi propulsivi, cosa che ha fatto scattare il collegamento con Musk e Tesla, incrementando i dubbi sulla scelta effettuata da Papergames.
Un "role model" per i cinesi
La polemica si è innescata sia per la controversia generale della figura scelta, inevitabilmente legata a Elon Musk, sia proprio per questa possibile connessione con Tesla, sebbene quest'ultima in particolare sia un po' più azzardata.
La scelta si spiega in verità, probabilmente, con la grande notorietà di cui la madre di Elon Musk gode presso il pubblico cinese, dove è nota come influencer e "modello di comportamento" per una fetta di pubblico piuttosto ampia.
Il fatto che possa essere vista come una sorta di Martha Stewart in Cina fa capire come la sua collocazione in un gioco incentrato su moda e bon ton come Infinity Nikki possa avere senso, sebbene forse solo presso il pubblico locale, mentre in occidente la cosa non è stata presa in maniera particolarmente positiva, come dimostrato da diverse reazioni nel subreddit dedicato al gioco.