In alcuni mercati asiatici e giapponesi figurano inoltre anche Root Letter e Jake Hunter Detective Story: Prism of Eyes, portando il totale a sei giochi, ma i due titoli non risultano disponibili all'interno del catalogo PlayStation Plus europeo. Come sempre, i giochi resteranno accessibili fino alla loro rimozione dal servizio. Chi è interessato a provarli ha quindi ancora alcune settimane di tempo prima che vengano definitivamente rimossi dall'abbonamento.

Stando alle informazioni emerse nelle ultime ore, i giochi destinati a uscire dal catalogo il prossimo 15 dicembre sono:

Sony ha aggiornato la sezione "Last Chance to Play" del PlayStation Store, svelando i primi giochi che lasceranno il catalogodi PlayStation Plus Extra e Premium a dicembre 2026. Salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, gli abbonati europei dovranno salutare quattro titoli.

Da Granblue Fantasy: Relink a Somerville, i giochi in uscita

Tra i titoli in procinto di lasciare il catalogo, Granblue Fantasy: Relink è sicuramente quello più importante. Pubblicato da Cygames all'inizio del 2024, il gioco è un action GDR ambientato in un universo fantasy composto da isole fluttuanti e caratterizzato da un sistema di combattimento particolarmente dinamico. Il titolo supporta anche missioni cooperative fino a quattro giocatori ed è entrato nel catalogo PlayStation Plus soltanto alla fine dello scorso anno. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione.

Gli appassionati di avventure narrative potrebbero invece voler recuperare Somerville, opera fantascientifica sviluppata da Jumpship. Il gioco racconta la fuga di un uomo alla ricerca della propria famiglia durante un'invasione aliena che ha sconvolto il pianeta, puntando soprattutto su atmosfera e narrazione ambientale.

Completano la lista Fade to Silence, survival post-apocalittico ambientato in un mondo congelato dove è necessario costruire un rifugio e gestire un gruppo di sopravvissuti, e Dark Rose Valkyrie, JRPG sviluppato da Compile Heart che combina combattimenti contro creature mutanti e una particolare meccanica investigativa basata sull'individuazione di un traditore all'interno della propria squadra.

Come accade spesso con la sezione Last Chance to Play, Sony potrebbe aggiornare ulteriormente l'elenco nelle prossime settimane aggiungendo altri giochi in uscita dal catalogo, ma al momento questi sono gli unici titoli confermati per la rimozione di dicembre. L'aggiornamento del catalogo arriva inoltre assieme alla conclusione del supporto ufficiale a PlayStation Plus su PC, fissato per il 10 dicembre.