Tutta la trilogia di Rufus a poco più di 1€: Deponia: The Complete Journey per PC e Mac su Instant Gaming

L'ironia di Rufus e i tre capitoli inclusi

Firma storica dello studio tedesco Daedalic Entertainment, Deponia: The Complete Journey raccoglie in un unico pacchetto l'intera trilogia composta dai capitoli originari della serie. La narrazione segue le bizzarre vicende di Rufus, un inventore stravagante ed egoista che vive sul pianeta-discarica Deponia e sogna di fuggire verso la lussuosa città sospesa di Elysium.

Il gameplay rispecchia la struttura classica delle avventure punta e clicca in due dimensioni, caratterizzata da uno stile grafico disegnato a mano, enigmi basati sull'uso dell'inventario e dialoghi incentrati su un forte umorismo demenziale. Oltre ai giochi, questa edizione racchiude la mappa del mondo, mappe concettuali, la colonna sonora e oltre quattro ore di commento audio degli sviluppatori. La chiave digitale fornita da Instant Gaming consente di sbloccare la licenza su Steam con supporto sia a Windows sia a macOS.