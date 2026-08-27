Tutta la trilogia di Rufus a poco più di 1€: Deponia: The Complete Journey per PC e Mac su Instant Gaming

Deponia: The Complete Journey si trova su Instant Gaming con un taglio del 97% applicato al prezzo netto di 0,99 €, cifra che porta la spesa finale a 1,21 € con l'IVA al 22% inclusa. Rispetto ai 30,00 € previsti dal listino ufficiale, l'acquisto sul negozio di key garantisce un risparmio effettivo di 28,79 €. Troverete il link per il riscatto diretto nel box promozionale situato in alto così potete aggiungere l'intera raccolta di avventure grafiche alla vostra libreria.
L'ironia di Rufus e i tre capitoli inclusi
Firma storica dello studio tedesco Daedalic Entertainment, Deponia: The Complete Journey raccoglie in un unico pacchetto l'intera trilogia composta dai capitoli originari della serie. La narrazione segue le bizzarre vicende di Rufus, un inventore stravagante ed egoista che vive sul pianeta-discarica Deponia e sogna di fuggire verso la lussuosa città sospesa di Elysium.
Il gameplay rispecchia la struttura classica delle avventure punta e clicca in due dimensioni, caratterizzata da uno stile grafico disegnato a mano, enigmi basati sull'uso dell'inventario e dialoghi incentrati su un forte umorismo demenziale. Oltre ai giochi, questa edizione racchiude la mappa del mondo, mappe concettuali, la colonna sonora e oltre quattro ore di commento audio degli sviluppatori. La chiave digitale fornita da Instant Gaming consente di sbloccare la licenza su Steam con supporto sia a Windows sia a macOS.