In attesa dello show GTA 6 su Netflix: Grand Theft Auto V Enhanced per PC a meno di 12€ su Instant Gaming

Manca poco al debutto della presentazione estesa su Netflix di GTA 6 e l'attenzione attorno al franchise Rockstar Games è altissima. Se volete immergervi nell'esperienza di Los Santos subito dopo lo show , che potete seguire live su Multiplayer.it, l'offerta su Instant Gaming propone Grand Theft Auto V Enhanced con un taglio del 67% sul prezzo netto di 9,79 €. Calcolando l'IVA al 22%, la spesa finale si attesta a 11,94 € contro i 30,00 € del listino originale, con un risparmio effettivo di 18,06 € sul costo base. Potete utilizzare il collegamento nel box promozionale in alto per riscattare il codice e ottenere subito il titolo.

I dettagli dell'edizione Enhanced

In questa versione aggiornata per PC, Grand Theft Auto V Enhanced vi proietta nella storia d'intreccio criminale che vede protagonisti Michael, Franklin e Trevor, impegnati in una serie di colpi ad alto rischio tra la città di Los Santos e la contea di Blaine. Il comparto tecnico sfrutta le migliorie di nuova generazione, introducendo riflessi ed ombre in ray tracing, texture in alta risoluzione, caricamenti velocizzati e il supporto ai sistemi di upscaling DLSS e FSR.

Il pacchetto include sia la campagna per singolo giocatore sia l'accesso a GTA Online, completo di tutti gli aggiornamenti di contenuti pubblicati finora e del sistema Career Builder per avviare le attività di business al debutto. La chiave digitale si riscatta tramite il Rockstar Games Launcher per PC.