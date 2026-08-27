Microsoft Flight Simulator 2024 arricchisce l'Italia con un pacchetto dedicato a varie città

Durante la Gamescom 2026, Xbox ha mostrato alcune novità riguardanti Microsoft Flight Simulator 2024 all'interno del Broadcast 2 nel secondo giorno di fiera, e tra queste anche il City Update 16, un pacchetto dedicato all'Italia.
Il City Update 16 è dunque il primo pacchetto di Microsoft Flight Simulator 2024 specificamente dedicato all'Italia, che arricchisce in particolare nove zone urbane andando da Bolzano alla Sicilia, con scelte anche piuttosto inaspettate.
L'aggiornamento, come gli altri City Update, è gratuito per i possessori del titolo in questione e arricchisce la riproduzione 3D di vari scenari, in questo caso dislocati sul territorio dell'Italia.
Nove città e diversi punti di interesse geografici
Il City Update 16 è disponibile da oggi, 27 agosto, sia per gli utenti di Microsoft Flight Simulator 2024 che per il precedente Microsoft Flight Simulator del 2020, presentato con il nuovo trailer pubblicato qui sotto che mostra le nuove aggiunte.
Le novità si concentrano dunque su nove città che attraversano l'Italia da nord a sud, con una soluzione che comprende ambientazioni anche piuttosto inaspettate.
Questo è l'elenco dei punti di interesse rielaborati con il nuovo pacchetto:
- Bolzano
- Udine
- Trieste
- Rimini
- Genova
- Pisa
- Cagliari
- Reggio Calabria
- Messina
Oltre alle città, vengono aggiornati anche alcuni punti di riferimento specifici come San Marino, le Tre Cime di Lavaredo e alcune zone delle Dolomiti, Muggia nei pressi di Trieste, la costa ligure intorno a Genova, il vulcano Etna e Scilla.
Lo scorso giugno avevamo visto l'Update 22 per la simulazione di volo, incentrato sui parchi nazionali degli USA.