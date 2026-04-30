Microsoft Flight Simulator 2024 riceve oggi il supporto per PlayStation VR2 con un update gratis

Restiamo in attesa di test approfonditi, ma sulla carta, visto come è andata anche su PC, la resa di Microsoft Flight Simulator 2024 in realtà virtuale è assolutamente impressionante, una delle migliori esperienze che si possano fare in tale modalità.

Come era stato promesso, Microsoft Flight Simulator 2024 su PS5 ha ricevuto oggi l'atteso aggiornamento gratuito che introduce il supporto per PlayStation VR2 , aumentando di molto l'appetibilità della simulazione per tutti coloro che possiedono anche il visore a realtà virtuale in questione.

Un'evoluzione notevole

Come spiegato da Asobo anche in un post su PlayStation Blog, il lavoro è stato molto approfondito e l'interazione attraverso PlayStation VR2 doveva essere studiata e progettata in maniera accurata, con la necessità di sfruttare al meglio le caratteristiche del visore e cercare di mantenere un buon livello di frame-rate.

"Ottenere un foveated rendering corretto con la rasterizzazione scalabile flessibile è stata una vera sfida", ha affermato Jorg Neumann, capo del progetto.

"Un'altra tecnologia sviluppata appositamente per il supporto di PS VR2 era la duplicazione dei fotogrammi, in cui il thread di rendering eseguiva due iterazioni per ogni fotogramma del thread principale, aggiornando la posizione della telecamera nel frattempo. Questo approccio tecnico è stato un altro elemento fondamentale per raggiungere il framerate necessario per il supporto di PS VR2".

Come fonte di ispirazione su come far funzionare al meglio la modalità in questione, Asobo e Microsoft hanno guardato anche a Gran Turismo 7, e a questo punto dovrebbero essere giunti a ottimo punto con la costruzione di questa modalità.

Il fatto di avere a che fare con circa 125 velivoli con le loro specifiche caratteristiche ha poi reso la questione piuttosto complessa, ma ogni tipologia di mezzo viene riprodotta in maniera estremamente realistica anche in VR, fornendo esperienze diverse.