Saros: come sbloccare il finale segreto e il trofeo "Lascia Andare"

Saros non si conclude davvero con i titoli di coda: la nuova esclusiva PS5 nasconde un finale segreto che completa l'arco narrativo. Non si tratta di un contenuto opzionale trascurabile: vedere il vero epilogo è necessario anche per chi punta al Trofeo di Platino, perché proprio il finale segreto sblocca il trofeo oro "Lascia Andare", oltre a rappresentare un obiettivo naturale per chi ha apprezzato il titolo di Housemarque e vuole scoprire tutto ciò che ha da offrire.

La buona notizia è che ottenere il finale segreto non richiede scelte particolari, di rigiocare da zero o di completare attività facili da perdersi. Saros non presenta bivi narrativi né percorsi alternativi, e la procedura per accedere all'epilogo nascosto è lineare. Tuttavia, c'è un momento preciso in cui è richiesta un'azione specifica da parte del giocatore, ed è facile sbagliare e ritrovarsi di nuovo sul finale standard, con la conseguenza di dover ripetere l'intera sezione conclusiva.

Per questo motivo abbiamo realizzato una guida rapida e pratica su come sbloccare il finale segreto di Saros. Gli spoiler sono ridotti al minimo indispensabile: ci concentriamo solo su cosa fare, non su cosa accade, così da non rovinarvi alcuna sorpresa. Il resto potrete scoprirlo direttamente in gioco, come dovrebbe essere.