Saros: come sbloccare il finale segreto e il trofeo "Lascia Andare"

Saros non si conclude davvero con i titoli di coda: la nuova esclusiva PS5 nasconde un finale segreto che completa l'arco narrativo. Non si tratta di un contenuto opzionale trascurabile: vedere il vero epilogo è necessario anche per chi punta al Trofeo di Platino, perché proprio il finale segreto sblocca il trofeo oro "Lascia Andare", oltre a rappresentare un obiettivo naturale per chi ha apprezzato il titolo di Housemarque e vuole scoprire tutto ciò che ha da offrire.
La buona notizia è che ottenere il finale segreto non richiede scelte particolari, di rigiocare da zero o di completare attività facili da perdersi. Saros non presenta bivi narrativi né percorsi alternativi, e la procedura per accedere all'epilogo nascosto è lineare. Tuttavia, c'è un momento preciso in cui è richiesta un'azione specifica da parte del giocatore, ed è facile sbagliare e ritrovarsi di nuovo sul finale standard, con la conseguenza di dover ripetere l'intera sezione conclusiva.
Per questo motivo abbiamo realizzato una guida rapida e pratica su come sbloccare il finale segreto di Saros. Gli spoiler sono ridotti al minimo indispensabile: ci concentriamo solo su cosa fare, non su cosa accade, così da non rovinarvi alcuna sorpresa. Il resto potrete scoprirlo direttamente in gioco, come dovrebbe essere.
Come vedere il finale segreto di Saros
Per ottenere il finale segreto di Saros la prima cosa da fare è completare l'avventura normalmente. Non dovrete scervellarvi troppo: il gioco non presenta scelte morali, percorsi alternativi o attività che possano compromettere l'accesso all'epilogo nascosto. Basta procedere lungo la campagna fino allo scontro conclusivo e sconfiggere il boss finale. Una volta terminata la battaglia, partirà la sequenza finale standard e scorreranno i titoli di coda. È qui che molti giocatori pensano di aver concluso tutto, ma in realtà Saros ha ancora qualcosa da dire.
Dopo i crediti potrete riprendere il controllo del protagonista, Arjun. Da questo momento si attiva una breve serie di nuovi obiettivi che rappresentano la vera coda narrativa del gioco. Saros è molto chiaro nel guidarvi: compariranno indicatori che mostrano dove andare, quali personaggi incontrare e quali aree visitare nuovamente. Insomma, vi basta seguire le indicazioni a schermo, non potete sbagliarvi. Quello che vi attende sono soprattutto scene aggiuntive e dialoghi che approfondiscono alcuni elementi della storia e dei personaggi. Grazie al viaggio rapido, inoltre, questa fase richiede poco tempo e non presenta particolari difficoltà.
Una volta completati tutti i nuovi obiettivi, il gioco vi chiederà di tornare ancora una volta nell'area finale per affrontare di nuovo il boss finale. Lo scontro sarà identico a quello già superato, fatta eccezione per la fase conclusiva, che rappresenta il momento più importante dell'intera procedura. Quando il boss resta senza salute, entrerà in uno stato di stordimento e comparirà il prompt per finirlo con un attacco corpo a corpo premendo R1, proprio come nella prima partita. È qui che arriva la differenza: non dovete colpirlo. Se lo fate, il gioco vi riporterà al finale standard e non sarà possibile correggere l'errore. Saros, infatti, non permette di ricaricare un checkpoint precedente, quindi dovreste ripetere l'intera sezione finale.
Per ottenere il vero finale, "risparmiate" il boss ignorando il promt a schermo e attraversate l'enorme portale che apparirà nell'arena. Sarà questo gesto a deviare il corso degli eventi e ad attivare la sequenza conclusiva alternativa. Il gioco mostrerà nuove scene che chiudono la storia, che ovviamente non vi anticipiamo. Una volta visto questo epilogo sbloccherete anche il trofeo oro Lascia Andare, indispensabile per chi punta al Platino.