Microsoft Flight Simulator 2024 sta per ricevere l'update gratis per PlayStation VR2: video e dettagli

Non c'è ancora una data di uscita precisa, ma Asobo ha riferito alcune nuove informazioni sull'update gratuito per PlayStation VR2 di Microsoft Flight Simulator 2024 in versione PS5, riferendo che è in arrivo e mostrando anche qualche spezzone in video.
Al momento viene riferito che l'aggiornamento sarà disponibile "presto" nella prima parte di quest'anno, e considerando che siamo a marzo non dovrebbe ormai mancare molto al lancio, ma attendiamo ulteriori informazioni più precise sull'argomento.
Come spiegato da Asobo, la riproduzione dei cockpit degli aerei è complessa in Microsoft Flight Simulator 2024, e l'interazione attraverso PlayStation VR2 doveva essere studiata e progettata in maniera accurata, inoltre un altro problema era cercare di mantenere un buon livello di frame-rate.
Sfide tecnologiche
"Ottenere un foveated rendering corretto con la rasterizzazione scalabile flessibile è stata una vera sfida", ha affermato Jorg Neumann, capo del progetto, al blog ufficiale di PlayStation, che ha pubblicato anche alcuni frammenti di video tratti dalla modalità VR visibili qua sotto condensati in un video da un utente.
"Questo influisce sull'intera pipeline di rendering, e piccoli errori a livello di singolo pixel durante lo sviluppo potrebbero causare gravi problemi di qualità".
"Un'altra tecnologia sviluppata appositamente per il supporto di PS VR2 era la duplicazione dei fotogrammi, in cui il thread di rendering eseguiva due iterazioni per ogni fotogramma del thread principale, aggiornando la posizione della telecamera nel frattempo. Questo approccio tecnico è stato un altro elemento fondamentale per raggiungere il framerate necessario per il supporto di PS VR2".
Come fonte di ispirazione su come far funzionare al meglio la modalità in questione, Asobo e Microsoft hanno guardato anche a Gran Turismo 7, e a questo punto dovrebbero essere giunti a ottimo punto con la costruzione di questa modalità.
Il fatto di avere a che fare con circa 125 velivoli con le loro specifiche caratteristiche ha poi reso la questione piuttosto complessa, ma ogni tipologia di mezzo viene riprodotta in maniera estremamente realistica anche in VR, fornendo esperienze diverse.
Microsoft Flight Simulator 2024 è disponibile dallo scorso dicembre anche su PS5, dove peraltro è stato promosso su PS5 da Digital Foundry e pare inoltre che sia stata Sony a chiedere a Microsoft di convertire il gioco sulla propria console.