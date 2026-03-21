Microsoft Flight Simulator 2024 sta per ricevere l'update gratis per PlayStation VR2: video e dettagli

Non c'è ancora una data di uscita precisa, ma Asobo ha riferito alcune nuove informazioni sull'update gratuito per PlayStation VR2 di Microsoft Flight Simulator 2024 in versione PS5, riferendo che è in arrivo e mostrando anche qualche spezzone in video.

Al momento viene riferito che l'aggiornamento sarà disponibile "presto" nella prima parte di quest'anno, e considerando che siamo a marzo non dovrebbe ormai mancare molto al lancio, ma attendiamo ulteriori informazioni più precise sull'argomento.

Come spiegato da Asobo, la riproduzione dei cockpit degli aerei è complessa in Microsoft Flight Simulator 2024, e l'interazione attraverso PlayStation VR2 doveva essere studiata e progettata in maniera accurata, inoltre un altro problema era cercare di mantenere un buon livello di frame-rate.