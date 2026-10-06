Festa delle Offerte Prime 2026: i 5 migliori videogiochi in offerta per PS5

La Festa delle Offerte Prime 2026 è iniziata. Per l'occasione, abbiamo selezionato i 5 migliori videogiochi per PS5 attualmente in offerta. Prima di proseguire, specifichiamo che l'immagine in evidenza è puramente indicativa e l'articolo è in aggiornamento, quindi potremmo sostituire i prodotti in caso di variazioni o in caso di opzioni più vantaggiose e interessanti. Inoltre, i prezzi potrebbero variare.

I migliori giochi per PS5 in sconto

Partiamo dallo sconto più interessante, dato che si tratta del preordine di un gioco particolarmente atteso, ovvero God of War Laufey, disponibile attualmente a 69,99 € rispetto al prezzo consigliato di 80,99 €. Puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Trattandosi di un preordine, riceverai il gioco entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 16 febbraio 2027. Il secondo sconto interessante è Hell is us Deluxe Edition, disponibile a 29,90 € rispetto al prezzo mediano di 44,90 €, permettendoti di risparmiare fino al 33%. Dovrai combattere contro creature soprannaturali sfruttando una serie di armi, godendo di un sistema di esplorazione unico in cui l'istinto giocherà un ruolo cruciale. Puoi acquistarlo cliccando qui o sul box sottostante. Passiamo al terzo prodotto, ovvero Alan Wake 2 Deluxe Edition a 27,69 € rispetto al prezzo mediano di 34,95 €. Non si tratta di uno sconto particolarmente impressionante, ma ti permetterà comunque di risparmiare circa il 45%. Puoi acquistarlo qui o attraverso il bottone qui sotto. Il quarto gioco in sconto è Battlefield 6 Phantom Edition, disponibile a soli 28,79 € rispetto al prezzo consigliato di 89,99 €. Si tratta di un'offerta particolarmente vantaggiosa, dato che questa edizione include Squadra Phantom, Gettone Battlefield Pro, Pacchetto arma Avvolto & Ombra esterna, Skin veicolo Chimera e altro ancora. Puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Infine, è disponibile Control Ultimate Edition a 28,49 € rispetto al prezzo consigliato di 29,99 €. Non si tratta di un grande sconto, come vedi, ma è comunque un titolo particolarmente apprezzato che merita di essere incluso in questo elenco. Puoi acquistarlo cliccando qui o sul box seguente. Come già detto, l'articolo è in aggiornamento, quindi aggiungeremo sicuramente titoli ancora più interessanti e a prezzi ancora più vantaggiosi. La Festa delle Offerte Prime è in programma il 6 e il 7 ottobre, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram. Inoltre, puoi scoprire tutte le migliori offerte di Amazon Prime nel nostro speciale dedicato.