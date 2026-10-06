Festa delle Offerte Prime: i 5 migliori notebook in offerta su Amazon, tutti al minimo storico a meno di 500€

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Ulteriori dettagli su questi notebook

L'HP Chromebook 14a-nf0000slx è la proposta più essenziale: integra un processore Intel N100, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria, abbinati a un display IPS da 14 pollici Full HD con trattamento antiriflesso e luminosità fino a 300 nit. Il sistema operativo è ChromeOS.

L'Acer Chromebook Plus 514 utilizza invece un AMD Ryzen 5 7520C, 8 GB di memoria LPDDR5X e un SSD PCIe NVMe da 256 GB. Il display da 14 pollici ha risoluzione WUXGA di 1920 x 1200, formato 16:10 e superficie antiriflesso. La dotazione comprende inoltre webcam Full HD, tastiera retroilluminata, Wi-Fi 6E, HDMI e porte USB-C, mentre ChromeOS costituisce la base software.

Acer Chromebook Plus 514

Il Dell 15 è un notebook Windows equipaggiato con Intel Core 3 100U e 8 GB di RAM. La configurazione del modello in questione comprende inoltre un SSD da 512 GB.

L'Acer Aspire Lite AL15-54P-536H passa a una configurazione Windows 11 Home con display IPS Full HD da 15,6 pollici. Il cuore del notebook è un Intel Core Ultra 5 115U, accompagnato da 8 GB di RAM DDR5 e da un SSD da 512 GB. La scheda grafica è integrata Intel.

Lenovo IdeaPad Slim 3

Chiude la selezione il Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10, con display IPS WUXGA da 15,3 pollici e rapporto 16:10, processore Snapdragon X X1-26-100, 16 GB di RAM LPDDR5X e SSD PCIe 4.0 da 256 GB. Il notebook utilizza Windows 11 Home e supporta il Wi-Fi 6.