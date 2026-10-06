The Curse of Monkey Island per PC in sconto: la storica avventura a prezzo ridotto su Instant Gaming

Avete voglia di riscoprire un classico dei punta e clicca? The Curse of Monkey Island è attualmente in promozione su Instant Gaming . Lo store propone un'offerta ottima per recuperare le bizzarre disavventure piratesche di Guybrush Threepwood. Sulla pagina del negozio di key si nota un ribasso del 68% rispetto ai canonici 7 euro di listino, con un costo netto di 2,19 euro. Poiché parliamo di una chiave per un videogioco digitale, per conoscere l'esborso reale occorre sommare l'IVA italiana del 22%. Il prezzo finale IVA inclusa corrisponde quindi a 2,67 euro. La matematica ci dice che il risparmio effettivo garantito è di 4,33 euro rispetto al prezzo originale. Vi segnaliamo che attualmente il titolo è interessato dai saldi di Steam con un taglio di prezzo del 50%, ma la promozione di Instant Gaming rimane a conti fatti l'opzione più economica. Trovate qui il link o il box qua sopra per procedere all'acquisto.

Il gameplay, gli enigmi e lo stile grafico di The Curse of Monkey Island

In questo terzo capitolo del franchise LucasArts dovrete gestire un vero e proprio disastro romantico. Guybrush ha inavvertitamente regalato alla governatrice Elaine un anello maledetto, tramutandola in una statua d'oro massiccio. Toccherà a voi navigare tra varie isole per trovare un modo di spezzare l'incantesimo, cercando allo stesso tempo di sopravvivere ai piani di vendetta del pirata demone LeChuck. L'esperienza di gioco ruota attorno alla risoluzione di enigmi piuttosto surreali, richiedendo deduzione e tanta ironia per combinare e utilizzare gli oggetti raccolti.

Sul fronte visivo, il titolo abbandona la pixel art dei primi episodi a favore di una veste grafica bidimensionale in stile cartone animato. Le animazioni dei personaggi e i fondali disegnati a mano si fanno notare per una resa molto colorata e fluida. Tornano, immancabili, i celebri e spassosi duelli a colpi di spada e insulti sagaci. La chiave fornita sblocca l'accesso al download della versione integrale attraverso il client di Steam, con piena compatibilità garantita sia per i PC Windows che per i sistemi operativi Mac.