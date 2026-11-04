All'arrembaggio con Guybrush: The Curse of Monkey Island cala del 60% su Instant Gaming

Se volete rivivere le avventure piratesche di Guybrush Threepwood, su Instant Gaming trovate La Maledizione di Monkey Island (The Curse of Monkey Island) per PC e Mac (Steam) a una cifra molto contenuta. Il prezzo di listino ufficiale è di 7€, ma lo store espone un ribasso del 67% con un valore netto di 2,29€ . Calcolando l'IVA al 22%, il costo finale richiesto per l'acquisto è di 2,79€. L'operazione corrisponde a uno sconto effettivo del 60%, traducendosi in un risparmio reale di 4,21€ rispetto al listino. Per aggiungere la chiave digitale alla vostra libreria, potete utilizzare il box dedicato o il link all'offerta qui .

Dallo stile cartoon agli insulti in rima: il classico LucasArts su Steam

Terzo capitolo della saga ideata da LucasArts, la storia parte dal tentativo di Guybrush di chiedere la mano di Elaine Marley con un anello vudù che trasforma la donna in una statua d'oro massiccio. La narrazione punta tutto sull'umorismo grottesco e su un'estetica animata a mano vicina ai lungometraggi a cartoni animati dell'epoca. Il gameplay conserva la classica impostazione punta e clicca a inventario, integrando i celebri scontri navali a insulti in rima e due selezioni di difficoltà, Normale e Mega-Monkey, pensate per chi desidera una sfida più articolata nella risoluzione degli enigmi.

L'edizione proposta su Instant Gaming corrisponde alla versione completa del gioco e si attiva direttamente sul vostro account Steam. Il codice garantisce la compatibilità nativa sia su piattaforme Windows sia su sistemi operativi macOS, con supporto completo per la configurazione mouse e tastiera.