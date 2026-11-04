Lo smartphone Google Pixel 11 è al minimo storico su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile lo smartphone Google Pixel 11 da 512 GB a 836,69 € rispetto al prezzo consigliato di 1.129 €, permettendoti di risparmiare fino al 26%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Ricordiamo, inoltre, che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Display OLED e Tensor G6
Questo smartphone è alimentato dal Google Tensor G6 con processo produttivo a 3 nm. Inoltre, è dotato di un display OLED da 6,3 pollici con il pannello che raggiunge una risoluzione di 1280 x 2856 pixel e supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Ciò si traduce in immagini fluide e convincenti. Inoltre, il dispositivo ha uno spessore di 8,6 mm e dispone della certificazione IP68.
La batteria ha invece una capacità di 4.985 mAh, mentre il comparto fotografico adotta un Super Zoom 30x per primi piani nitidi e migliorati. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.