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Lo smartphone Google Pixel 11 è al minimo storico su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo lo smartphone Google Pixel 11 da 512 GB e nella colorazione viola glicine, con uno sconto del 26%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   04/11/2026
Google Pixel 11

Su Amazon è attualmente disponibile lo smartphone Google Pixel 11 da 512 GB a 836,69 € rispetto al prezzo consigliato di 1.129 €, permettendoti di risparmiare fino al 26%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Ricordiamo, inoltre, che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Display OLED e Tensor G6

Questo smartphone è alimentato dal Google Tensor G6 con processo produttivo a 3 nm. Inoltre, è dotato di un display OLED da 6,3 pollici con il pannello che raggiunge una risoluzione di 1280 x 2856 pixel e supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Ciò si traduce in immagini fluide e convincenti. Inoltre, il dispositivo ha uno spessore di 8,6 mm e dispone della certificazione IP68.

Lo smartphone Google Pixel 11 nella colorazione viola glicine
Lo smartphone Google Pixel 11 nella colorazione viola glicine

La batteria ha invece una capacità di 4.985 mAh, mentre il comparto fotografico adotta un Super Zoom 30x per primi piani nitidi e migliorati. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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